Závažné odhalenie v Ružinove: Starosta čelí obvineniu, ktoré ľudí nepoteší

BRATISLAVA - Komunálne voľby sa blížia a kandidáti si idú po krku. Výnimkou nie je ani Matej Chren, ktorý kandiduje proti súčasnému ružinovskému starostovi Dušanovi Pekárovi. Podľa neho sa Pekár rozhodol dotlačiť Ružinovský podnik VPS do konkurzu. Vyvrcholilo to odmietnutím preplatiť faktúry za kosenie. Konkurzom chce len zakryť vlastnú neschopnosť či vyjadrenie nedôvery. Vrcholom boli nepreplatené faktúry za kosenie. Ružinov preto vyzerá ako džungľa.

Súčasný kandidát na starostu Ružinova sa poriadne oprel do Dušana Pekára. Na adresu ružinovského starostu uviedol, že sa rozhodol dotlačiť Ružinovský podnik do konkurzu. „Nepíše sa mi to ľahko, ale sú veci, ktoré si nikto iný v Ružinove netrúfne nahlas povedať. Starosta Dušan Pekár sa rozhodol pre bezprecedentný krok - dotlačiť Ružinovský podnik – VPS do konkurzu,“ uviedol Chren na svojom profile na Facebooku. Predstavenstvo spoločnosti Ružinovský podnik VPS adresoval pekárovi otvorený list.

Pekár chce prekryť vlastné zlyhanie

Podľa Chrena chce konkurzom len zakryť vlastnú neschopnosť, vyjadrenie nedôvery od poslancov a hlavne stopy po rozkrádaní podniku VPS v minulom volebnom období. „To, že odmieta preplatiť faktúry za kosenie je len vrcholom ľadovca. V čase, keď bol Pekár predsedom dozornej rady a jediným akcionárom, totiž z VPS vytunelovali až 2,8 milióna eur,“ píše na sociálnej sieti.

Kosenie zlyhalo, je to len vrchol

„Áno, kosenie v Ružinove tento rok totálne zlyhalo, vieme to všetci. Dôvod bol jediný, priznal ho aj úrad a je verejne známy: starosta Pekár zaspal a objednávku na kosenie poslal do VPS o takmer dva týždne neskôr ako po iné roky. V kombinácii s rekordne teplým počasím tráva rýchlo vyrástla, kosiť vysokú trávu sa nestíhalo a skoro dva mesiace bol Ružinov ako džungľa,“ kritizuje súčasného starostu Chren.

Podľa ružinovského kandidáta sa ľudia sťažovali, kde sa dalo a starosta rozhodol, že treba situáciu riešiť. „Znamenalo to obrovské množstvo nadčasov zamestnancov a VPS musela najať na práce aj externé firmy. Kosenie v Ružinove sa tak tento rok predražilo o 101-tisíc eur. Po tomto všetkom, namiesto aby ho hanba fackovala, sa Dušan Pekár rozhodol pre útok, ktorý nemá s korektnou politikou a zodpovedným manažovaním už vôbec nič spoločné: rozhodol sa zvýšené náklady na kosenie nepreplatiť, zasadiť Ružinovskému podniku poslednú ranu a poslať ho tým do krachu,“ napísal na Facebooku.

VPS je v tomto nevinne

VPS by podľa Chrena mohla niektoré veci zlepšiť, no v tomto je nevinne. „Robila len to, čo jej jediný akcionár, najvyšší šéf a starosta v jednej osobe prikázal. A ak sa teraz kvôli tomu dostane do krachu, nebude to vina vedenia VPS, ale len a len starostu, ktorý sa snaží vinu za vlastnú neschopnosť hodiť na niekoho iného,“ uviedol s tým, že si vyžiadal všetky údaje o kosení.

„Objednávka prišla tento rok naozaj o 10 dní neskôr ako v roku 2016, hoci bolo teplejšie. Zvýšené náklady na kosenie nie sú výmyslom podniku, dôsledne ich skontroloval a odobril auditor mestskej časti. Nepreplatiť faktúru znamená, že starosta pošle do bankrotu vlastnú firmu len preto, že nechce platiť za to, o čo sám žiadal,“ napísal Chren s tým, že v roku 2013 dostal Ružinov na starostlivosť o zeleň o takmer pol milióna eur viac.

VPS bola pod Pekárovým vedením rozkradnutá

„Možno si poviete, že stotisíc by zdravú firmu položiť nemohlo. A mali by ste pravdu. Teda, ak by VPS nemusela splácať šialené dlhy z minulosti, keď bola v minulom volebnom období pod Pekárovým vedením totálne rozkradnutá, zostali v nej dlhy 2,8 milióna a padla do reštrukturalizácie,“ napísal Chren. „Starosta Pekár proti tomu štyri roky nezasiahol, nikdy nič neurobil, všetky dokumenty schvaľoval a podpisoval – preto ťažko veriť tomu, že by v tom bol nevinne,“ uviedol. „O pár mesiacov je tu zima a ľahko sa stane, že ho zaskočí aj sneh. Dúfam preto, že miestni poslanci ho na budúci týždeň zastavia a nenechajú VPS padnúť do bankrotu kvôli chybám starostu,“ dodal.

Časť otvoreného listu starostovi Pekárovi od predstavenstva spoločnosti RP VPS

