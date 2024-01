S Oscarovou herečkou sa život nemaznal: PEKLO kvôli nevere a... MŔTVICA počas tehotenstva!

Patricia Neal (Zdroj: profimedia.sk)

Patricia Neal sa túžila stať herečkou už ako 11-ročná. A od tej chvíle robila všetko pre to, aby si svoj sen splnila. Keď mala 20 rokov objavili sa prvé úspechy. Za ten najväčší možno smelo považovať Oscara za výkon vo filme Hud.

V roku 1949 sa jej do života priplietol o 25 rokov starší herec Gary Cooper, do ktorého sa bláznivo zamilovala. Na tom by nebolo nič zlé, avšak... Bol ženatý! Milenci boli v nemilosti nielen hercovej rodiny, ale vyhýbali sa im aj priatelia z brandže. „Bolo to peklo. Keď som vošla do miestnosti, ľudia stíchli a odvracali odo mňa hlavy,” spomínala po rokoch.

Mladá herečka s Cooperom dokonca otehotnela. Keď ju však Gary poslal na interrupciu, poslúchla ho. Po rokoch to označila za najväčšiu chybu svojho života. V roku 1951 sa ich milostný románik skončil a Patricia sa nervovo zrútila.

(Zdroj: profimedia.sk)

Útechu potom našla v náručí spisovateľa menom Roald Dahl, ktorému porodila štyri dcéry a syna. Keď mal chlapček 4 mesiace, taxík narazil do kočíka, v ktorom bol. Lekári ho zachránili, avšak utrpel vážne poranenie mozgu. O jednu dcérku dvojica prišla. Keď malo dievčatko 7 rokov, zomrelo na osýpky.

Počas tehotenstva v roku 1965 mala herečka mŕtvicu a upadla do kómy. Dlhé mesiace bola paralyzovaná, nerozprávala a dokonca uvažovala nad samovraždou. Keď sa jej narodila zdravá dcérka, prinavrátilo jej to vôľu žiť.

So slávnym spisovateľom sa v roku 1983 rozviedli kvôli jeho nevere. Herečka sa zapájala do rôznych charitatívnych projektov. Ako 84-ročná zomrela na rakovinu pľúc.

(Zdroj: Moonstone Entertainment)