Ikonická miss Ellie z Dallasu: Aha, ako vyzerala zamlada!

Barbara Bel Geddes (Zdroj: Lorimar Television)

NEW YORK - Mnohí ju možno poznajú len ako Ellie Ewing zo seriálu Dallas. Herecká kariéra Barbary Bel Geddes však trvala takmer 5 desaťročí.

Barbara Bel Geddes sa narodila 31. októbra 1922. Od roku 1946 účinkovala na Broadwayi. Za svoje výkony na divadelných doskách získala niekoľko ocenení.

V roku 1947 odštartovala aj je filmová kariéra po boku Henryho Fondu vo filme Dlhá noc. „Išla som do Kalifornie extrémne mladá,” spomínala neskôr herečka. V divadelnom svete ju od filmovania odhovárali, no ona filmy milovala. A už v ďalšom roku bola nominovaná na Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Pamätám si mamu.

Barbara Bel Geddes (Zdroj: archív)

Barbara Bel Geddes (Zdroj: RKO Radio Pictures)

Neskôr účinkovala v snímkach ako V pasci, Panika v uliciach, 14 hodín, Závrat. Celosvetovo sa ale preslávila najmä seriálom Dallas, kde stvárnila miss Ellie, mamu klanu Ewingovcov.

Za túto úlohu dostala cenu Emmy aj Zlatý glóbus. V roku 1985 získala aj nemecké ocenenie Zlatá kamera. „Bola základnou skalou Dallasu. Bola to veľmi milá žena a skvelá herečka. Bola istým spôsobom lepidlom, čo to celé držalo pokope,” povedal kedysi Larry Hagman. Ten podľa vlastných slov vzal úlohu J. R. Ewinga práve vďaka tomu, že do úlohy matky bola obsadená Barbara.

V roku 1971 sa herečka podrobila mastektómii. Kvôli neskorším zdravotným problémom ju na čas pri nakrúcaní nahradila iná herečka, neskôr sa do Dallasu vrátila.

Jim Davis a Barbara Bel Geddes (Zdroj: Lorimar Television)

Barbara Bel Geddes zomrela 8. augusta 2005 na rakovinu pľúc. „Barbara je veľkým kusom našej histórie a je pre mňa dôležité uctiť si ju,” povedal Patrick Duffy v roku 2012, keď sa herci z Dallasu opäť stretli pokope.