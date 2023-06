Hviezda filmu Sněženky a machři: S touto ženou je už 40 rokov!

Václav Kopta sa narodil 21. júna 1965, jeho otcom bol textár Pavel Kopta. Jeho to tiež ťahalo umeleckým smerom, a tak začal študovať na konzervatóriu.

Už ako študent dostal ponuku na film Sněženky a machři, ktorý patrí k tým naozaj nezabudnuteľným. Neskôr sa nakrúcalo aj pokračovanie Sněženky a machři po 25 letech.

Okrem toho si Kopta zahral vo filmoch ako Občanský průkaz, Nežné vlny, Donšajni, Bezva ženská na krku, Šarlatán, Zakletá jeskyně, Spolu.

Objavil sa aj v seriáloch Vyprávěj, Okresní přebor, Gympl s (r)učením omezeným, Kancl, Doktor Martin, Svět pod hlavou, Ohnivý kuře, Co jste hasiči, Hořký svět.

Galéria fotiek () Michal Suchánek a Václav Kopta

Zdroj: Pragofilm

Už počas štúdia na konzervatóriu spoznal svoju budúcu ženu. „Pred 40 rokmi sme sa koncom januára dali dohromady, ale brali sme sa až v roku 1995,” povedal herec pred pár mesiacmi pre portál Super.cz.

So Simonou Vrbickou sú narodení v rovnakom roku, ona je o tri mesiace mladšia. Majú spolu dve dcéry a patria k najstabilnejším párom českého šoubiznisu. „Aby bol vzťah pevný, musí prejsť krízami. A my sme nimi prešli vrátane ďalších skúseností, ktoré by si človek najradšej odpustil. Ale práve v tom vidím hlavný dôvod, prečo sa nám vzťah podarilo udržať,” vyhlásil Kopta v aktuálnom rozhovore pre Deník.

Galéria fotiek () Václav Kopta a Simona Vrbická v 80. rokoch

Zdroj: Bonton, ČT