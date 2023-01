Tajná svadba s Ruskou: Česká frajerka známeho herca takmer skolabovala!

PRAHA - Herec Jiří Lábus nemá manželku ani deti. Zo svadby vždy akosi vycúval. Kedysi sa však o ňom rozšírila správa, že sa oženil s Ruskou Irinou. Jeho vtedajšia priateľka to niesla veľmi ťažko...

Jiří Lábus sa narodil 26. januára 1950 v Prahe. Po absolvovaní gymnázia sa rozhodoval medzi výtvarným umením a hereckou dráhou, napokon v roku 1973 vyštudoval herectvo na Divadelnej akadémii múzických umení (DAMU) v Prahe.

Šéf divadla Ypsilon Jan Schmid mu ponúkol angažmán vo svojom súbore, ktorého domovom bol v tom čase Liberec. Divadlo sa presťahovalo do Prahy a Jiří Lábus je mu verný dodnes.

Prvý raz sa pred kamerou objavil v roku 1971 v televíznom filme Otakara Koska Žebrácká opera. Výraznejšiu postavu labilného mladíka mu v roku 1973 ponúkol Dušan Klein vo svojej detektívke Zatykač na královnu. Podobné epizódne úlohy dostával Lábus aj v ďalších rokoch – či už to bol brat hlavnej hrdinky v Hre o jablko Věry Chytilovej (1976), alebo zamestnanec letiska v sci-fi komédii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem (1977).

Objavil sa aj v komédii Buldoci a třešně, ktorú v roku 1981 nakrútil Juraj Herz, či sa ako Zřízenec nula mihol v ďalšej komédii Srdečný pozdrav ze zeměkoule režiséra Oldřicha Lipského (1983). V tom čase však už Lábusova herecká hviezda stúpala strmo nahor, a to vďaka seriálu Arabela, ktorý v roku 1980 vznikol v tvorivej dielni scenáristu Miloša Macourka a režiséra Václava Vorlíčka. Lábus si ako zlý čarodejník Rumburak získal práve také sympatie divákov ako kladné postavy seriálu a ich protagonisti.

Galéria fotiek (4) Jiří Lábus - Arabela (1980)

Zdroj: CT

Veľký priestor Lábusovmu autorskému herectvu, a tiež zmyslu pre improvizáciu a pre absurdný humor, vytvoril zábavný program Možná přijde i kouzelník, ktorý televízia vysielala od roku 1982. V ňom Lábus tvoril stabilnú zostavu spolu s Oldřichom Kaiserom a spevákom Jiřím Kornom. Mnohé scénky z "kúzelníkov" doslova zľudoveli, ako napríklad Těžký týden inženýra Kubrta, či návšteva u psychológa, kde Lábus stvárnil pubertálneho pacienta Lůďu.

Rok 1983 priniesol Lábusovi hlavnú rolu v bláznivej sci-fi komédii Babičky dobíjejte přesně! Ladislava Rychmana. Herec sa tiež prvý raz objavil v divácky úspešnej komédii Slunce, seno, jahody režiséra Zdeňka Trošku. Svoju postavu šéfa živočíšnej výroby si zahral aj v pokračovaniach Slunce, seno a pár facek (1989) a Slunce, seno, erotika (1991). Vedľajšia úloha vo filme Amerika (1994) mu priniesla ocenenie v podobe Českého leva.

V roku 1996 hral vo filme Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo, v rozprávke Lotrando a Zubejda Karla Smyczeka, no predovšetkým sa na divadelných doskách zaskvel v inscenácii Hlava Medúzy, za ktorú o rok neskôr získal divadelnú Cenu Thálie.

Galéria fotiek (4) Jiří Lábus, Kateřina Brožová a Tomáš Töpfer - Život na zámku (1995)

Zdroj: CT

V televízii spolu s Oldřichom Kaiserom exceloval v programe Ruská ruleta, ktorý bol založený na improvizácii – herci museli vytvárať scénky na základe diváckych námetov. Absurdný a čierny humor bol tiež základom ďalšej ich spoločnej zábavnej relácie Zeměkoule. "Nie sme ani jeden z nás ješitní, nikdy nevznikli trenice, nijaký vážny problém sme za tie roky spolu nemali," povedal Lábus v rozhovore pre Český rozhlas o svojej spolupráci so svojím kolegom, ale tiež dlhoročným kamarátom Oldřichom Kaiserom.

Diváci mohli Jiřího Lábusa vidieť v kinách v tragikomédii Roberta Sedláčka s názvom Muži v říji (2009), tiež vo filme Vlastníci mladého režiséra Jiřího Havelku (2019). Neskôr sa objavil napríklad vpo filmoch Ženy a život či Vánoční příběh (oba 2022).

Jeho hlas môžu počuť v legendárnom seriáli Simpsonovci, v ktorom prepožičal svoj hlas Marge Simpsonovej.

Galéria fotiek (4) Jiří Lábus

Zdroj: Europeana Production

Jiří Lábus je starým mládencom. „Možno to párkrát vyzeralo, že sa ožením, ale vždy som zdrhol,” vyhlásil kedysi v médiách. No v mladosti sa o ňom rozšírila správa, že sa oženil s dcérou ruského dôstojníka Irinou. Túto informáciu rozoslal jeho kamarát do rôznych inštitúcií a mnohým hercovým známym.

Dokonca aj na jeho vtedajšiu priateľku čakal tento oznam na vrátnici divadla. „Rozplakala sa, že som jej nepovedal, že sa budem ženiť,” prezradil kedysi Lábus. Išlo však len o akýsi kanadský žartík, ktorý svojmu kamarátovi neskôr oplatil.