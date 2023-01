Slávny záporák bol v súkromí úplne iný človek: Tohto dobráka by chcel za priateľa každý!

LONDÝN - Aj napriek tomu, že ho úloha Severusa Snapea preslávila po celom svete, on sa z tohto príliš netešil... Mnohými bol totiž kvôli nej nenávidení. V súkromí však podľa jeho okolia patril k tým najláskavejším ľuďom na svete. Dnes si pripomíname smutné výročie úmrtia známeho herca Alana Rickmana, ktorý zomrel 14. januára 2016 vo veku 69 rokov.

Alan Rickman sa narodil 21. februára 1946 v Londýne. Už od detstva ho nesmierne bavilo herectvo a svojmu koníčku sa aj plne venoval. Pravidelne sa totiž objavoval v mnohých školských hrách.

Pred herectvom však napokon uprednostnil štúdium grafického dizajnu, v ktorom videl istejšiu budúcnosť. Po tom, ako úspešne skončil školu, sa s partiou priateľov rozhodol, že si založia grafické štúdio. Nakoniec sa však k myšlienke byť hercom vrátil a začal naplno rozvíjať svoj veľký talent. Ten mu okrem divadelného uznania priniesol aj rolu v jednej z najznámejších filmových sérii histórie.

Najslávnejšia úloha

Väčšina ľudí si tohto herca navždy zapamätá pre jeho úlohu vo filmovej sérii Harry Potter. V nej si zahral jednu z najpamätnejších záporných postáv filmovej histórie - Serverusa Snapea. Túto úlohu však Rickman nemal vôbec rád a s jej hraním chcel dokonca niekoľkokrát skončiť.

Práve kvôli nej ho totiž väčšina divákov nemala rada. Tento fakt však naplno ukazuje talent tohto umelca, ktorý sa úlohy Snapea zhostil naozaj majstrovsky. Mnohí jeho kvality ocenili až po jeho smrti. Viacerí filmoví odborníci a kritici ho považujú za jedného z najmenej docenených hercov britskej histórie.

Milý a láskavý muž

Aj keď sa Alan Rickman preslávil viacerými zápornými postavami, v osobnom živote patril medzi najláskavejších ľudí, akých jeho kolegovia v živote spoznali. Po jeho smrti nešetrili slovami chvály napríklad filmový predstaviteľ Harryho Pottera - Daniel Radcliffe, či Kate Winslet, ktorá si s ním zahrala vo filme Rozum a cit.

„Bol to ten najmilší človek, akého som vo filmovom priemysle stretol. Vždy ma podporoval a stali sa z nás priatelia. Aj napriek tomu, že sme sa poznali roky, je to málo. Keď som začal hrávať v divadlách, tak chodil na každé moje predstavenie. Nie preto, že by musel, ale preto, lebo chcel," povedal pre magazín Independent.

„Alan bol stelesnením toho najmilšieho, čo som vo filmovom priemysle zažila. Len ťažko sa dá slovami opísať to, aký bol láskavý a milý. Keď sme sa šli niekam navečerať, vždy platil účet. A bolo jedno, koľko nás prišlo alebo v akej reštaurácii sme boli. Keď sme začali protestovať, vždy povedal len dve slová - Harry Potter. Svoje peniaze využíval hlavne na to, aby obdaril a potešil druhých ľudí," povedala Winslet.