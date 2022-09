Nádherná Salma Hayek (56) v plavkách: Ploché brucho, nadupaný dekolt!

Salma Hayek Pinault (pôvodným menom Salma Valgarma Hayek Jiménez) sa narodila 2. septembra 1966 v meste Coatzacoalcos do dobre situovanej rodiny mexickej opernej speváčky a libanonského obchodníka (to vysvetľuje herečkino arabské krstné meno). Navštevovala katolícku školu v New Orleans, v teenagerskom veku žila spolu so svojou tetou v texaskom Houstone.

Zapísala sa na štúdium medzinárodných vzťahov na Universidad Iberoamericana v Mexico City, ale školu opustila, aby dala prednosť hereckým ambíciám. V mexickom hlavnom meste uspela už ako 23-ročná, keď ju obsadili do telenovely Teresa (1989).

O tri roky neskôr sa mladá začínajúca herečka presťahovala do Los Angeles, aby skúsila šťastie v Hollywoode. Po úlohe vo filme Môj bláznivý život (Mi vida loca, 1993) ju oslovil režisér Robert Rodriguez, ktorý ju náhodou videl vystupovať v televízii a herečka ho zaujala svojimi názormi. Ponúkol jej rolu v pilotnom filme k televíznemu seriálu Rýchle kolesá (Roadracers, 1994).

Skutočným zlomom pre mladú herečku i začínajúceho režiséra však bola akčná snímka Desperado (1995), v ktorej si Salma Hayek zahrala so španielskym hercom Antoniom Banderasom. Film zožal úspech u divákov, ocenila ho aj odborná kritika, akurát v herečkinom rodnom Mexiku vyvolal aj vlnu pobúrenia.

Galéria fotiek (7) Salma Hayek

Zdroj: Columbia Pictures

Pod Rodriguezovým režisérskym vedením stvárnila Salma Hayek v thrilleri Od súmraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn, 1996) zvodnú upírsku tanečnicu, v snímke si zahrali aj George Clooney a Quentin Tarantino. V romantickej komédii Iba blázni sa ponáhľajú (Fools Rush In, 1997) si ju diváci môžu pamätať po boku Matthewa Perryho. O dva roky neskôr hrala exotickú tanečnicu a múzu Serendipity v satiricky ladenej snímke Dogma (1999).

Veľký úspech mal životopisný film o maliarke Fride Kahlo, ktorý Hayek produkovala a takisto v ňom stvárnila hlavnú postavu slávnej umelkyne. Za svoj výkon bola nominovaná na Oscara v kategórii najlepšia herečka. Snímka Frida (2002) získala celkovo až šesť nominácii na toto prestížne ocenenie. Sošky si napokon film odniesol za masky a najlepšiu pôvodnú hudbu.

Uznanie kritikov si Hayek vyslúžila za svoj režijný debut Zázrak Maldonádo (The Maldonado Miracle, 2003). Dráma odohrávajúca sa v malom kalifornskom meste, ktoré sa stáva dejiskom údajného zázraku, priniesla umelkyni cenu Emmy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: abc

Účinkovala aj v akčnom westerne Vtedy v Mexiku (Once Upon a Time in Mexico, 2003) s Antoniom Banderasom a Johnnym Deppom. Zlodejku a spoločníčku Piercea Brosnana stvárnila vo filme Po západe slnka (After the Sunset, 2004). Ako temperamentná Mexičanka Camille sa predstavila v romantickej dráme o období americkej hospodárskej krízy Spýtaj sa prachu (Ask the Dust, 2006) podľa románu Johna Fanteho.

Salma Hayek pôsobila aj ako výkonná producentka úspešného televízneho seriálu Škaredá Betty (Ugly Betty, 2006 – 2010) odohrávajúcom sa v prostredí módneho časopisu. V tomto sitcome si takisto zahrala. Nemilosrdnú gangsterku stelesnila vo filme Olivera Stonea s názvom Divosi (Savages, 2012). Bývalú prostitútku, ktorá sa vzoprela svojmu šéfovi, zobrazila v akčnom filme Everly (2014). O rok neskôr sa ako Kráľovná Longtrellisu predstavila v talianskej rozprávke s názvom Rozprávka rozprávok (Il Racconto dei Racconti).

K ďalším filmom, v ktorých sa v uplynulých rokoch objavila, patria Večera s Beatriz (Beatriz at Dinner, 2017), Zabijakov osobný strážca (Hitman’s Bodyguard, 2017), zahrala si aj v pokračovaní tejto komédie so slovenským názvom Zabijakov osobný strážca 2 (The Hitman’s Wife’s Bodyguard, 2021) či v dráme Projekt kolibrík (The Hummingbird Project, 2018).

Galéria fotiek (7)

Minulý rok mohli diváci Salmu Hayek vidieť v sci-fi dráme Bliss (2021) ako ženu presvedčenú o tom, že svet je počítačová simulácia. Duchovnú vodkyňu si zahrala vo filme Eternals (2021).

Manželom slávnej herečky sa v roku 2009 stal francúzsky magnát François-Henri Pinault, s ktorým má dcéru. Herečka je bez pochýb nádherná žena a dokazujú to aj snímky na jej profile na sociálnej sieti Instagram. Ani toto leto sa nehanbila odhaliť svoje božské telo v plavkách a je sa fakt na čo pozerať.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram SH

Galéria fotiek (7) Salma Hayek

Zdroj: Instagram