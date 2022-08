Zvláštne manželstvo slovenských hercov: Príkazy, zákazy a... Žiadny sex?!

Ján Jamnický sa narodil 20. mája 1908. Bol študentom medicíny, keď sa zoznámil s Vilmou Jamnickou, ktorá ho priviedla k divadlu. Začal teda študovať herectvo a popritom ešte aj právo.

Do Slovenského národného divadla nastúpil v roku 1932 a bol vyhľadávaným predstaviteľom hrdinských a intelektuálne náročných postáv. Venoval sa však aj dramaturgii, prekladom hier a režírovaniu. Pre prvú národnú scénu pripravil 25 inscenácií a postupom času sa už herectvu venoval len sporadicky.

Ján Jamnický sa od začiatku zaoberal divadlom i po teoretickej stránke. Pripravil koncepciu divadelného zákona a podieľal sa aj na príprave zákona o poštátnení Slovenského národného divadla.

Patril k členom prípravného výboru pre založenie Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1945 bol tri roky zamestnaný ako režisér a scenárista Československého filmu. Študentom sa venoval ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na pražskej bábkarskej katedre Divadelnej akadémie múzických umení.

Hoci v umeleckom svete bol naozaj vážený, asi len máloktorá žena by chcela žiť po jeho boku. „Len čo vošiel do môjho života, naordinoval mi absolútnu samotu. Musela som z neho vylúčiť aj všetky kamarátky. Ale nevadilo mi to. Tak veľmi som do neho bola zamilovaná. Neľahko som pri ňom znášala iba to, že som musela byť vegetariánka. Kládol mi to za povinnosť,“ prezradila kedysi Vilma Jamnická. Dokonca nemala problém priznať, že spolu sexuálne takmer nežili.

Neskôr ju Jamnický opustil kvôli mladšej hereckej kolegyni Oľge Sýkorovej. „Keď ma odkopol, zvíjala som sa ako prišliapnutý červík. Odpustila by som mu aj neveru,” tvrdila Vilma a dodala, že sa chce za neho vydať aj v budúcom živote.

Dr. Ján Jamnický zomrel 4. augusta 1972. Predchádzal tomu výstup na Kriváň, po ktorom sa už nevrátil naspäť do liečebne, v ktorej trávil dovolenku. Horskí záchranári ho našli ešte žijúceho s krabičkou liekov a fľašou so zarobeným koncentrátom z jedovatých húb. Z kómy sa už neprebral. Dožil sa 66 rokov.