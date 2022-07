Trápenie českej speváčky: 8 rokov týrania... Začalo to už pred svadbou!

Eva Hurychová sa narodila 25. júla 1951. Chodila na strednú zdravotnícku školu, no odmala sa chcela venovať spievaniu.

Hoci na Akadémiu múzických umení ju nevzali, začala pracovať na svojom sne. Zamestnala sa v Československom rozhlase a večerne študovala na konzervatóriu. Popritom písala piesne a texty. V 80. rokoch jej začali vychádzať autorské single.

Galéria fotiek (6) Zdroj: youtube.com

Začala spolupracovať s Václavom Neckářom a jeho bratom Janom, ktorý pre ňu písal piesne. So skladbou To chce mít svůj systém získali bronz na Bratislavskej lýre. Po niekoľkoročnej spolupráci si Hurychová založila vlastnú skupinu.

Jej hudobná činnosť ustala po zdravotných problémoch. V roku 1993 sa jej navyše narodili dvojičky a speváčka sa rozhodla venovať sa im naplno.

Bohužiaľ, doma si prechádzala týraním a prvé náznaky prišli už pred sobášom. „Pred svadbou mi dal jedno malé zaucho a hrubo ma odstrčil. Pamätám si, že sa mi z toho rozbúchalo srdce. Milovala som ho a myšlienku na rozchod som hneď zavrhla,” uviedla kedysi v online rozhovore s čitateľmi Blesku.

Galéria fotiek (6) Zdroj: youtube.com

Násilie ale pokračovalo a stupňovalo sa. Eva mnohé veci prehliadala zo zamilovanosti a neskôr nechcela deťom zničiť rodinu. A tak vo vzťahu zotrvala ďalšie roky.

„Fyzicky ma napadol v podstate trikrát, okrem toho, že do mňa nespočetne veľakrát a veľmi často hrubo vrážal lakťami. Prvý raz ma napadol krátko po svadbe, ale to nebolo ešte tak vážne. Potom ma pred deťmi surovo udrel do tváre. A tretí raz mi dal nebezpečnú ranu do krčnej tepny,” prezradila umelkyňa v programe 13. komnata.

Prechádzala si však hlavne psychickým týraním. „Urážal ma kedykoľvek a kdekoľvek. Doma mi často hovoril, nech ťahám s handrou do kuchyne, že len tam patrím, že ho nezaujímam, že ma neznáša a že som nula,” spomínala na nepríjemné chvíle.

K tomu, aby tento toxický vzťah ukončila, ju však nakoniec donútilo práve zdravie. „Posledným klincom, kedy som povedala nie, bola moja dlhodobá pracovná neschopnosť spôsobená manželovým týraním,” uviedla speváčka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia

Neskôr napísala knihu Povedala som nie tyranovi a začala sa angažovať v pomoci týraným ženám. „Pomáhať ostatným je moja povinnosť, lebo aj mne veľa ľudí pomohlo,” tvrdí Eva, ktorá sa v roku 2006 vrátila aj k spievaniu.