Exmilenec Georgea Michaela po rokoch prehovoril: Všetci sme čakali, že zomrie!

George Michael (vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou) prišiel na svet 25. júna 1963 v Londýne. Verejnosti je dobre známy ako spevák a skladateľ.

Tento rodený Londýnčan, ktorému v žilách kolovala grécka krv, začínal s hudbou už v šestnástich rokoch. Spolu s Andrewom Ridgeleym založili v roku 1981 disko-popové duo Wham! Spolu sa poznali už zo školy, v roku 1979 účinkovali v skupine Executive.

Hneď ich debutový album Fantastic, vydaný v júli 1983 sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. V singlovej TOP 30 mali dvanásť piesní, šesť z nich sa dostalo na prvé miesto. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Freedom, I'm Your Man.

VIDEO: Wham! - Wake Me Up Before You Go GO

V roku 1986 sa rozišli a George Michael sa vydal na sólovú dráhu. Tá bola ešte úspešnejšia ako päťročné účinkovanie s Wham! Úspešný bol hneď jeho prvý sólový album Faith z októbra 1987. Vydal šesť albumov, najnovším bol Symphonica v marci 2014. Päť z nich sa dostalo v rebríčku na prvé miesto. K diskografii patria aj dva kompilačné albumy. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mal 34 skladieb, osem z nich sa dostalo na prvé miesto, v americkej 16. Hitmi boli Faith, One More Try, Praying for Time, Jesus to a Child, Fastlove, Spinning the Wheel, Outside či Amazing.

Na svojom konte mal dve ceny Grammy. Zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov.

V uplynulých dňoch prijal jeden z jeho exmilencov - Kenny Goss pozvanie do šou Piersa Morgana. Dvojica spolu tvorila pár v rokoch 1996 - 2009. Okrem iného hovoril o tom, že sa o slávneho speváka vždy veľmi strachoval. „Všetci sme čakali, že zomrie. Keď sme žili spolu, strávil som tak veľa času tým, že som sa o neho strachoval,” uviedol Goss. „Mal som o neho obavy po celý čas. Nevnímajte to zle. Ale ak niekoho milujete, tak je normálne, že sa o neho bojíte,” dodal. Nie je tajomstvom, že George Michael bol závislý na drogách a omamných látkach.