Krutá rana pre českého herca: V televízii sa ho zbavili... Kvôli veku!

PRAHA - Známejší je jeho mladší brat Oldřich. Jaroslav Vízner totiž emigroval do Švajčiarska, kde sa uchytil ako herec, režisér aj profesor. Keď sa ho však vo švajčiarskej televízii zbavili kvôli veku, vrátil sa do rodného Česka.

Jaroslav Vízner sa narodil 30. mája 1937. Vždy chcel byť hercom, no z politických dôvodov nesmel ísť študovať na DAMU. Vyštudoval teda strojnícky odbor.

Nakoniec sa mu však k filmu a divadlu podarilo dostať. Pôsobil ako asistent réžie, neskôr účinkoval v rôznych divadlách. Pred kamerami sa začal objavovať v 60. rokoch.

Galéria fotiek (3) Jaroslav Vízner a Jana Stěpánková

Zdroj: ČT

Účinkoval napríklad v sérii filmov o detektívovi Martinovi, okrem toho sa objavil v snímkach Krišťálová noc, Salamandr, Iluzionista či Edith Piaf.

Pri jeho mene svietia aj švajčiarske produkcie. Vízner totiž v roku 1968 emigroval. Podarilo sa mu vo Švajčiarku etablovať a pracoval ako programový riaditeľ ženevskej televízie, režisér, herec a prednášal aj na vysokej škole.

Až kým neprekročil 60-ku. „V televízii sa tam snažili zbaviť starších režisérov, takže nám ponúkli odchod. Šiel som, pretože sa mi tam až tak veľmi nepáčilo. Nemám rád betónové cestičky a všetko uhladené. Tu je krásna príroda. Mojej žene, ktorá je z Ameriky, sa tu tiež veľmi páčilo. Hovorila, že sa tu cíti ako doma,” povedal pre Český rozhlas umelec, ktorý sa do Česka vrátil v roku 2001.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pamětnaroda.cz

Po návrate sa však už ako herec príliš neuplatnil. Nikdy si nezahral ani s mladším bratom Oldřichom Víznerom. „Myslím, že by to stálo za to, ale nikomu to nenapadlo,” vyhlásil pre Český rozhlas.