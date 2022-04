4 manželky hercovi zo Supermana nestačili: Uff, mal 146 mileniek!

LOS ANGELES - Pôvodom kanadský herec Glenn Ford sa nakoniec stal jednou z tvárí zlatej éry Hollywoodu. Za svoj život sa stihol 4-krát oženiť, no podľa jeho syna mal aféry so 146 herečkami.

Glenn Ford sa narodil 1. mája 1916 v kanadskom Quebecku. Keď mal 8 rokov, jeho rodičia sa presťahovali do Kalifornie. Občanom USA sa stal v novembri 1939.

Už počas strednej školy účinkoval v rôznych divadelných produkciách, neskôr podpísal zmluvu s filmovým štúdiom Columbia. Hral v žánrovo rôznych filmoch, jeho najpozoruhodnejšími snímkami boli filmy ako Gilda, The Big Heat, Blackboard Jungle.

Nominácie na Zlatý Glóbus ale získaval najmä za komédie a westerny. Medzi jeho najlepšie westerny patria The Man from Colorado, Kovboj, Cimarron, 3:10 to Yuma.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Columbia Pictures

Jeho kariéra trvala viac ako 50 rokov. Päť z jeho filmov sa dostalo do Národného filmového registra. Posledným bol Superman z roku 1978, kde si po boku Christophera Reevea zahral adoptívneho otca Clarka Kenta.

Glenn Ford bol 4-krát ženatý a všetky jeho manželstvá skončili rozvodom. To posledné bolo rozvedené v roku 1994. Herec bol veľkým sukničkárom a mal aféry z mnohými slávnymi kolegyňami, napríklad Ritou Hayworth, Marilyn Monroe, Joan Crawford či Brigitte Bardot.

Galéria fotiek (4) Rita Hayworth a Glenn Ford

Zdroj: Columbia Pictures

Jeho syn, herec Peter Ford, vo svojej knihe tvrdí, že mal aféry až so 146 herečkami. Všetky tieto vzťahy a romániky boli údajne zachytené vo Fordových osobných denníkoch a tiež na páskach, kde si nahrával telefonáty s milenkami a priateľmi. S Ritou Hayworth sa opakovane stretával počas 40 rokov, raz s ním aj otehotnela, podstúpila ale potrat.

Glenn Ford odišiel do hereckého dôchodku v roku 1991. Zomrel 30. augusta 2006. V máji pre zdravotné problémy zrušil oslavu svojich 90. narodenín. Ako uviedol jeho syn Peter, počas posledných 15 rokov svojho života prekonal niekoľko menších porážok.