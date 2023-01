Najhoršie chvíle Filipa Tůmu: Strach o Nelu a dieťa!

Filip Tůma sa narodil 1. februára 1978. Svoje umelecké nadanie potvrdil štúdiom herectva na konzervatóriu a neskôr operného spevu na VŠMU. Na slovenskej opernej scéne sa objavil ako jeden z najmladších spevákov súčasnosti. Angažmán mal aj v susednom Česku.

Ako herec sa uplatnil v divadle, dabingu aj televíznych seriáloch. Objavil sa v projektoch ako Duchovia, Panelák, Búrlivé víno, Oteckovia, Druhá šanca a najnovšie Dunaj, k vašim službám.

V markizáckom Búrlivom víne hral po boku Nely Pociskovej a časom sa z nich stal pár aj v súkromí. Dnes už majú spolu syna Hektora a dcéru Lianu. Jej príchod na svet však bol pre oboch poriadne stresujúci.

Nela totiž porodila v aute bez akéhokoľvek lekárskeho dozoru. „Viezol som syna k mojej mame, aby som potom mohol odviesť Nelku do nemocnice a všetko nachystať. Pani (údajná dula, pozn. red.) vraj hovorila, že to ešte nejde, no Nelka jej na to hovorila, že už to ide. Podľa mňa to bol pre ňu veľký šok, pretože sama porodila. Tak som to počul. Pani volala so záchrannou službou a Nelka sama porodila, vybrala bábätko a dala si ho na seba. V tomto smere som na Nelku nesmierne hrdý. Je to levica. Zachránila naše dieťatko,” povedal Filip pre markiza.sk.

„Neprial by som to ani najväčšiemu nepriateľovi. Nevedel som, kam mám ísť, čo mám robiť,” dodal azda k najdramatickejším chvíľam vo svojom živote.