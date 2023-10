Fanúšikovia vo vytržení: Žilková (62) extrémne omladla... Aha, takto vyzerala ako 28-ročná!

Veronika Žilková (Zdroj: Instagram VŽ)

Veronika Žilková sa narodila 16. októbra 1961 v Prahe. Pochádza z rodiny pedagóga a flautistu Václava Žilku.

Ako sedemnásťročná sa stala súčasťou tanečno-hudobného súboru Chorea Bohemica. Po maturite na gymnáziu začala najskôr študovať psychológiu, ale napokon si zvolila Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, na ktorej v roku 1985 ukončila odbor herectvo.

Jej filmovým debutom bola psychologická dráma Dívka s mušlí (1980). Hlavné úlohy si zahrala v epizóde seriálu Tak se ptám (1982) aj v komédii Když rozvod, tak rozvod (1982) po boku Jana Čenského. Diváci ju mohli na obrazovkách vidieť ako pioniersku vedúcu Janu v rodinnom seriáli My všichni školou povinní (1984).

(Zdroj: CT)

Dcéru českého skladateľa Leoša Janáčka stvárnila v životopisnom filme Lev s bílou hřívou (1986) a v rovnakom žánri sa o rok neskôr predstavila ako snúbenica básnika Karla Hynka Máchu vo filme Mág. V deväťdesiatych rokoch stála pred kamerou ako dozorkyňa vo väzení v štvordielnom televíznom filme Přítelkyně z domu smutku (1992).

Za úlohu umierajúcej Marjánky v dráme Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo (1996) získala ocenenie Český lev. Toto prestížne ocenenie prevzal aj jej herecký kolega Bolek Polívka, ktorý sa v snímke predstavil v postave farára bojujúceho o záchranu kostola aj duchovných hodnôt.

Nomináciu na Českého leva za hlavnú úlohu si vyslúžila aj za fantasy ladenú filmovú grotesku Otesánek (2000) v réžii významného tvorcu animovaných filmov, scénografa a výtvarníka Jana Švankmajera. Diváckej obľube sa tešil komediálny seriál To jsem z toho jelen aneb Poslední učitel v Čechách (2000) o manželstve učiteľa a zdravotnej sestry, ktorých zasiahol nedostatok financií. V titulných úlohách sa predviedol Bohumil Klepl a Veronika Žilková.

Ženu, ktorej vzťah sa rozpadá si zahrala v snímke Deník šílené manželky (2001) natočenej podľa rovnomenného bestselleru Ireny Obermannovej. Veľmi populárnou sa stala satirická relácia Tele Tele vysielaná v rokoch 2000-2007, v ktorej Žilková účinkovala. Hoci táto skečová šou vyvolávala ohľadom kvality humoru rozporuplné reakcie, nemožno jej uprieť vysokú sledovanosť.

Michal Suchánek, Richard Genzer a Veronika Žilková (Zdroj: Tv Nova)

Po boku hereckých osobností ako Zlata Adamovská či Ondřej Vetchý sa Žilková predstavila vo filmovej adaptácii románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi (2004). Svätú Veroniku si zahrala v rozprávke Anděl Páně (2005), rovnako aj v jej pokračovaní (Anděl Páně 2, 2016). Ako macocha sa objavila aj vo filme Dvanáct měsíčků (2012). V posledných rokoch ju bolo možné vidieť opäť po boku Bolka Polívku v rozprávke Alenka v zemi zázraků (2018) alebo v romantickej komédii LOVEní (2019).

Počas svojej hereckej kariéry sa predstavila na niekoľkých divadelných scénach.

Veronika Žilková sa do pamäti divákov zapísala ako krátkovlasá blondína. V poslednom období skúšala mať aj dlhšie vlasy a aktuálne si ich nechala predĺžiť. Fanúšikovia sa zhodli, že jej to veľmi pristane a dokonca ju to omladilo. „Pristane vám to a dôležité je, ako sa cítite. Ste ako dievčatko,” vyhlásila jedna zo sledovateliek herečky.

(Zdroj: Instagram VŽ)

Hoci Veronika naozaj nie je známa ako experimentátorka, čo sa jej koruny krásy týka, v archívoch sa dajú nájsť snímky z obdobia, keď mala 28 rokov. A pre potreby filmu z nej bola ryšavka! Aha, pozrite...

(Zdroj: ČT)

(Zdroj: ČT)