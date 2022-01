Spevák obrovského českého hitu: Je to v prdeli, mám rakovinu!

Antonín Hájek sa narodil 14. januára 1944. Rodičia ho viedli k hre na klavíri, neskôr ho vymenil za gitaru. Na vysokej škole sa zoznámil s ďalšími hudobne založenými mladíkmi a založili skupinu Rangers, kde hral pre zmenu na basu. Štúdium nakoniec nedokončil.

Zdroj: ČT

V roku 1965 Rangers odohrali svoj prvý verejný koncert. Prvý veľký úspech prišiel na najstaršom festivale pod holým nebom s názvom Porta. Tam zvíťazili v kategórii country & western. Vzápätí nasledoval prvý koncert na Slovensku a ich kariéra sa rozbehla.

Zdroj: ČT

Začiatkom 70. rokov bola skupina donútená režimom k zmene mena a z Rangers sa stali Plavci. Kapela bola veľmi populárna, točila videoklipy a účinkovala aj v televíznych programoch.

V 80. rokoch začali cestovať na vystúpenia aj do zahraničia. V roku 1983 vznikol ich najväčší hit Inženýrská.

Hájek mal celý život problémy s črevami a neskôr mu lekári diagnostikovali rakovinu. „Tonda prišiel za mnou do kancelárie a hovorí mi – môžem to povedať tak, ako to on povedal? Je to v prdeli, mám rakovinu!” prezradil jeho kamarát František v dokumente Promovaní chlaupáři. „Ale smial sa pri tom, ja som si hovoril, že zase nejako blbne alebo čo. To bolo s takým čiernym humorom...” dodal a doplnila ho aj ďalšia kamarátka: „On si dokázal robiť srandu zo seba, aj z tohto, proste aj z tej choroby si robil srandu.”

Začiatkom roka 1989 podstúpil hudobník operáciu, no v lete sa mu opäť pohoršilo a ku koncu roka bol prakticky pripútaný k lôžku. Zomrel 17. decembra 1989.

Zdroj: ČT