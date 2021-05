Fešák zo Sexu v meste má doma sexsymbol: Svadba s ňou? NIKDY!

LOS ANGELES - Papier nepotrebujú! John Corbett má na konte účinkovanie vo viacerých počinoch, avšak mnohým sa spája najmä so seriálom Sex v meste. Dnes oslavuje 60. narodeniny a po svojom boku má už dlhé roky krásnu Bo Derek (64). Zaujímavé je, že hoci si dvojica spolu výborne rozumie, do svadby sa nikdy nehrnuli... A manželia z nich zrejme ani nikdy nebudú.

John Joseph Corbett Jr. sa narodil 9. mája 1962. Netají sa tým, že bol vychovávaný ako katolík a v detstve miništroval. Už v mladom veku mu bolo umenie veľmi blízke. Na gitare sa naučil hrať ako 7-ročný.

Okrem účinkovania vo filmoch a seriáloch sa objavoval tiež v reklamách a verejnosť ho pozná aj ako hudobníka a country speváka.

Pred kamerami prvýkrát stál v roku 1988 a začínal najskôr v seriáloch. Okrem slávneho Sexu v meste, kde stvárnil jednu z osudových lások Carrie Bradshaw, si zahral aj v seriáloch Zapadákov, Tara a jej svet, Návštevník, či NCIS.

John Corbett ako frajer Carrie Bradshaw v seriáli Sex v meste. Zdroj: HBO

Sympatický herec však účinkoval aj v mnohých filmov. Spomenúť možno počiny Tombstone,Láske na stope, Moja tučná grécka svadba, Dreamland, Život s Helenou a iné.

John Corbett vo filme Moja tućná grécka svadba. Zdroj: IFC Films

Čo sa súkromia týka, škadnálom sa vyhýba. Od roku 2002 tvorí pár s herečkou a producentkou Bo Derek, ktorá bola svojho času považovaná za veľký sexsymbol. A treba dodať, že ani s pribúdajúcimi rokmi nestráca nič zo svojho šarmu. Dvojica spokojne žije na svojom ranči v Kalifornii, kde sa stará o dvoch psov a štyri kone.

John Corbett.so svojou životnou láskou Bo Derek. Zdroj: profimedia.sk

Bo Derek bola svojho času považovaná za sexsymbol. Zdroj: Warner Bros

Zaujímavé je, že hoci sú vo vzťahu šťastní, nikdy neuvažovali nad tým, aby svoju lásku spečatili svadbou. „Keď si zakladáte v mladosti rodinu a plánujete mať spolu deti, je svadba úžasná a má to svoj význam. Avšak v našich životoch to nie je nutné,” uviedla v jednom z rozhovorov kráska, ktorá svojho partnera naozaj zbožňuje. „Rozosmieva ma každý jeden deň. Je plný života a radosti. Zamilovala som sa do neho pred rokmi a stále to trvá,” dodala.