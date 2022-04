Švajda má 50 rokov: Aha, ako vyzeral vo svojich začiatkoch na Markíze!

Patrik Švajda sa narodil 8. apríla 1972. Vyštudoval Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo druhého stupňa - geografia a telesná výchova.

Dva roky učil telesnú výchovu a geografiu na základnej škole v Nových Zámkoch. V Markíze začal pracovať v roku 1997 ako redaktor športu a v roku 1999 sa stal moderátorom Športových novín.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

Ďalšia zmena v jeho pracovnom zaradení nastala v roku 2000. „Na ten moment si pamätám presne, pretože to bolo asi 12 minút pred Športovými novinami. Vtedajší generálny riaditeľ Pavol Rusko za mnou prišiel a povedal mi: Muflón, zajtra moderujete Televízne noviny. A to bol veľký šok, pretože preskočiť z jednej mojej obľúbenej sféry do úplne novej bol naozaj šok,” povedal pre Markízu pri príprave dokumentu k 25. výročie televízie.

V roku 2013 pre portál markiza.sk priznal, že sa mu táto zmena vôbec nepáčila. „Pre mňa to bol vtedy obrovský šok. Nechcel som robiť Televízne noviny. Môj život bol šport,” uviedol. Ako ale dodal, je za to nakoniec vďačný.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

Jeho moderátorskou partnerkou bola na začiatku Aneta Parišková, neskôr Martina Šimkovičová. Nakoniec vytvoril pracovnú dvojicu so Zlaticou Puškárovou, s ktorou tvorí pár aj v súkromí.

Dvojica má dvoch synov - Lea a Adama. Svadba prebehla v októbri 2015 po 15 rokoch vzťahu.