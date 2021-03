Životné tajomstvo slávnej herečky: Toto sa jej naozaj podarilo utajiť?!

Napriek tomu, že zoznam jej postáv na filmovom plátne dosahuje úctyhodnú dĺžku, v povedomí divákov ostáva zapísaná predovšetkým ako oslnivo krásna Kleopatra z rovnomenného veľkofilmu (1963). Držiteľka dvoch Oscarov nepriťahovala pozornosť len svojimi obdivuhodnými hereckými výkonmi, jej búrlivý osobný život bol divokým tancom medzi milostnými vášňami, alkoholom, liekmi i chorobami.

Elizabeth Taylor sa narodila 27. februára 1932. Miestom jej narodenia bol Londýn, kde ako nádejná žiačka baletnej školy snívala, že raz bude tancovať pred britskou kráľovnou. Tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny sa však rodina vrátila do Spojených štátov amerických (USA), kde si ju všimli filmári. Svoje umelecké vlohy predviedla pred filmovou kamerou ešte ako dieťa, a to v komédii There's One Born Every Minute (1942). Následne okúzlila divákov v kultovom rodinnom filme o výnimočnej kólii Lassie Come Home (Lassie sa vracia, 1943). V rovnakom roku si zahrala vo viktoriánskej dráme Jane Eyre (Jana Eyrová, 1943) a zakrátko sa stala detskou filmovou hviezdou spoločnosti MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Svoju prvú hlavnú rolu získala v úspešnej snímke o dostihoch National Velvet (O Veľkú cenu, 1944).

Zdroj: SITA/AP



Celosvetovú pozornosť si krásna Liz Taylor s podmanivým pohľadom vydobyla po boku rebelanta Jamesa Deana v dramatickom epose Giant (Obor, 1956). S ďalším slávnym hollywoodskym hercom, modrookým fešákom Paulom Newmanom, si zahrala v pôsobivej sfilmovanej divadelnej hre Tennesseeho Williamsa Cat on a Hot Tin Roof (Mačka na rozpálenej plechovej streche, 1958). Emotívna snímka sa stala jedným z Taylorovej najlepších filmov a herečke priniesla i status najkrajšej ženy svojej doby. Prvú Cenu Akadémie získala za výkon v dráme Butterfield 8 (Telefón Butterfield 8, 1960). Druhého Oscara si filmová diva vyslúžila za excelentnú kreáciu vo filme Who's Afraid of Virginia Woolf? (Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, 1966).



Najslávnejšou rolou Elizabeth Taylor sa však stala úloha úchvatnej egyptskej kráľovnej v okázalej životopisnej dráme Cleopatra (Kleopatra, 1963). Herečka sa stala prvou hviezdou strieborného plátna, ktorej honorár za túto rolu presiahol milión amerických dolárov. Podľa názoru kritiky Taylorová ako Kleopatra zatienila všetky predchodkyne v tejto úlohe - slávnu Claudettu Colbertovú i Vivien Leighovú. Jej bohatú filmografiu dopĺňajú napríklad aj snímky The Taming of the Shrew (Skrotenie zlej ženy, 1967), Doctor Faustus (Doktor Faust, 1967), Identikit (Približná podoba, 1974) alebo Moonwalker (1988).

Zdroj: SITA/AP



Napriek tomu, že manželstvá filmovej hviezdy netrvali dlho, muži jej ležali pri nohách. Bola osemkrát vydatá, z toho dvakrát za hereckého kolegu Richarda Burtona. Po rozlúčke s filmovými ateliérmi sa Liz začala venovať podnikaniu s kozmetikou. Veľa času venovala boju proti AIDS vo vlastnej charitatívnej spoločnosti, za čo dostala v roku 1993 humanitárnu cenu Jeana Hersholta. S pribúdajúcim vekom však herečka musela čoraz častejšie navštevovať lekárov a liečiť sa v nemocniciach. Viac ako 30-krát ju operovali. V roku 2000, keď bola pripútaná na invalidný vozík, čo jej znemožnilo zobrať rolu v Dürrenmattovej dráme Návšteva starej dámy, ju britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do šľachtického stavu.



Hollywoodska legenda Liz Taylor zomrela 23. marca 2011 v kalifornskom Los Angeles v USA vo veku 79 rokov. Príčinou úmrtia bolo zlyhanie srdca.

Zdroj: SITA/AP

Len mesiac po herečkinej smrti vyšlo najavo, že mala údajne aj ďalšie dieťa. Jej blízky priateľ tvrdil, že bol viazaný mlčanlivosťou a sľúbil, že za jej života to nikomu neprezradí. Dcéru Norah vraj počala v čase, keď sa stretávala s tromi mužmi a nebola si istá jej otcom.

„Štúdio a jej matka poslali malú Norah preč. Elizabeth, cítiaca vinu, mi vždy hovorila: Nič nehovor, kým nezomriem,” vyhlásil jej údajný dôverník John Cohan. Norah, žijúca v Írsku, vraj mamu, ktorá sa jej vzdala, odmietala a nikdy nechcela mať s herečkou nič spoločné.