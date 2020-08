Obľúbený slovenský hokejista spáchal samovraždu: Nebol to skrat... Trápil sa!

BRATISLAVA - Dnes by oslavoval 48 rokov. No v roku 2014 si obľúbený hokejista Miroslav Hlinka siahol na život. Podľa názoru psychologičky bolo obesenie výsledkom dlhodobého tlaku a nespokojnosti.

Miroslav Hlinka sa narodil 31. augusta 1972 v Trenčíne. Svoju kariéru odštartoval v Dukle Trenčín a vypracoval sa na úspešného centra.

Spod hradu Matúša Čáka odišiel v sezóne 1995/1996 do Sparty Praha, kde pôsobil ďalšie štyri sezóny. V Česku hrával aj v Karlových Varoch, Zlíne, Pardubiciach či druholigovom Chomutove. V Európe korčuľoval v drese fínskeho Jokeritu Helsinki, švédskeho MODO Hockey či Dinama Moskva ešte v najvyššej ruskej súťaži.

V ročníku 2009/2010 sa vrátil na Slovensko a dva roky pôsobil v Banskej Bystrici. Následne krátko v Poprade, extraligovú kariéru však zakončil pod Urpínom. Naposledy hrával za druholigovú Trnavu. Na klubovej úrovni získal dva majstrovské tituly - v sezóne 1999/2000 triumfoval so Slovanom Bratislava v najvyššej domácej súťaži, o štyri roky neskôr sa tešil z triumfu so Zlínom.

Zdroj: TASR

Výrazné úspechy dosiahol aj na medzinárodnej scéne. Hoci najskôr reprezentoval Českú republiku, na MS v Petrohrade 2000 si už obliekol slovenský dres a vybojoval v ňom striebornú medailu. O dva roky neskôr sa vo švédskom Göteborgu tešil z titulu majstra sveta a následne v roku 2003 skompletizoval medailovú zbierku bronzom v Helsinkách. Celkovo sa v drese Slovenska zúčastnil na štyroch svetových šampionátoch a v roku 2004 aj na Svetovom pohári v zámorí.



„S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dnes 14. septembra nás vo veku 42 rokov navždy opustil bývalý skvelý hokejista, mnohonásobný reprezentant a asistent trénera HC ´05 Banská Bystrica Miroslav Hlinka. HC ´05 vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Česť jeho pamiatke!” uviedol v roku 2014 na svojej stránke HC ´05 Banská Bystrica.

Zdroj: TASR

Miroslav Hlinka sa podľa zdrojov obesil v Banskej Bystrici na balkóne izby v hoteli, v ktorom býval počas pôsobenia pod Urpínom. Spôsob, akým odišiel zo sveta, naznačuje, že bol dlhodobo v depresii, alebo ťažkej životnej situácii, ktorú nevedel riešiť. "Nemyslím si, že to bol náhly skrat," povedala pre Teraz.sk psychologička Denisa Máderová.



Takáto samovražda si totiž podľa nej vyžaduje určitú prípravu a spravidla jej predchádza dlhšie rozhodovanie. "Spôsob, ktorý zvolil, mohol byť výsledkom dlhodobého tlaku, nespokojnosti s niečím, čo dlhodobo riešil a nevedel vyriešiť," povedala. "Podľa mojich skúseností s klientami, ktorí spáchali samovraždu takýmto spôsobom, bol za tým dlhodobý depresívny stav a osobné dôvody. Býva to dlhodobo ťažká situácia, z ktorej človek nevie nájsť východisko," konštatuje Máderová. "Neznamená to, že o tejto situácii museli vždy hovoriť, ale o to intenzívnejšie a hlboko ju prežívali," dodala.

A zdá sa, že naozaj išlo o osobnú záležitosť. "Z profesionálneho hľadiska nemal Miro žiadne problémy," uviedol vtedy riaditeľ extraligového klubu HC'05 Banská Bystrica Michal Longauer. „Miro na verejnosti vždy vystupoval v pohode, ale najskôr v sebe niečo skrýval. Asi to bolo veľmi zlé, že sa k tomuto odhodlal," povedal zas Mirov bratranec Jaroslav Hlinka. "Viem iba, že sa rozvádzal alebo rozvádza. Skrátka, že mu to doma neklapalo. To je tak jediné, čo viem. V užšom kontakte sme spolu teraz neboli. Tie problémy asi boli pravdepodobne väčšie, než čo sa donieslo k nám. Toto urobiť, to už na tom musel byť veľmi zle. Bohužiaľ," dodal.