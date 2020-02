Slovenský hokejista zbalil najväčšiu sexicu šoubiznisu a... Dieťa na ceste!

Marián Gáborík sa narodil 14. februára 1982. S hokejom začínal v Trenčíne ako 16-ročný v sezóne 1997/1998. Už od roku 2000 však začal hrať v zámorskej NHL. V sezóne 2013/2014 získal Stanleyho pohár s mužstvom LA Kings. V Trenčíne financoval výstavbu štadióna, ktorý teraz nesie jeho meno.

Minulý rok sa začal skloňovať koniec jeho aktívnej hokejovej kariéry. Pre zranenia totiž vynechal celú sezónu. Keďže má stále platnú zmluvu, snažil sa rehabilitovať a vrátiť sa na ľad, no v jeho veku to už so zraneniami nie je také jednoduché. A sám sa vyjadril, že ak sa mu nepodarí vrátiť do NHL, inde hrať už nemieni.

Zdroj: Instagram iversanns a mgaborik12

Šport už pre Mariána zrejme nie je prioritou, keďže sa čoskoro stane otcom. V roku 2011 ulovil sexicu Ivanu Surovcovú, ktorá bola na Slovensku známa vďaka šou Let’s Dance. O šesť rokov neskôr nasledovala svadba. A v novembri 2011 sa prevalilo, že očakávajú prírastok.