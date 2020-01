Elvis Presley by mal 85 rokov: Viete, že mal dvojča?

V Tupelo, meste ležiacom na severovýchode štátu Mississippi, sa Gladys Presleyovej 8. januára 1935 krátko popoludní narodil Elvis Aaron Presley. Gladys sa narodili dvojčatá, ale brat Jesse krátko po pôrode zomrel.

Elvis na svoje nadanie upozornil zavčasu. Pri súťaži talentov počas jarmoku v roku 1945 získal vtedy 10-ročný Elvis druhé miesto, odmenou bolo 5 dolárov a voľný lístok na všetky jarmočné kolotoče. Na svoje dvanáste narodeniny dostal prvú gitaru.

Strednú školu navštevoval už v Memphise, kam sa rodina presťahovala. Učitelia skoro zistili, že tento vidiečan vyniká v školskom zbore a k tomu aj dobre hrá na gitare. Odvtedy doby sa nudné školské slávnosti zmenili na naozajstnú zábavu. Už popri škole si Elvis privyrábal, najprv bol uvádzačom v miestnom kine, tam zarobil 12 dolárov týždenne, potom pracoval aj ako pomocný robotník vo fabrike na kovové výrobky. Školu ukončil v júni 1953. Mesiac nato prijal miesto šoféra nákladného auta v spoločnosti Crown Electric.

V auguste 1953 prišiel do štúdia Memphis Recording Service, aby za štyri doláre nahral skladbu My Happiness, ktorú venoval matke k narodeninám. Majiteľa Sama Phillipsa zaujal a v tomto štúdiu nahral svoju prvú pieseň That's All Right Mama. Tú začala hrať memphiská rozhlasová stanica WHBQ. Za pár dní pri rozhovore sa celý Memphis dozvedel, že tento nový rhythm & bluesový spevák je miestny 19-ročný mladík a k tomu beloch.

V priebehu mesiaca sa z prvej Elvisovej platne v Memphise a okolí predalo 17.000 kusov, čo bolo na regionálne pomery veľmi veľa. Pri prvom Elvisovom vystúpení bola pódiom korba nákladného auta na Lamar Avenue v Memphise. Nasledovali prvé vystúpenia v televízii, koncerty na Floride, v Texase. Jeho manažérom sa stáva plukovník Parker. V apríli 1956 viedol Elvis Presley prvýkrát americký rebríček so skladbou Heartbreak Hotel, predaj platní prevýšil sumu milión výliskov.

O Presleyho sa začal zaujímať aj film. 1. apríla 1956 absolvoval kamerové skúšky v Hollywoode, podpísal zmluvu na tri filmy, honorár bol 450.000 dolárov. Pravidelne začal vystupovať v americkej televíznej stanici NBC. V máji 1956 vyšla debutová LP Elvis Presley a desať týždňov viedla americký rebríček albumov. V auguste, ešte stále roku 1956, vyšiel singel so skladbami Don't Be Cruel a Hound Dog. Bol to jeden z najúspešnejších Elvisových singlov, predaj platní prevýšil sumu 5 miliónov výliskov.

V septembri 1956 dostal pozvanie do slávnej Ed Sullivan Show. Plukovník Parker sa v hudbe nevyznal, ale ovládal hudobný biznis. Za tri vystúpenia v Ed Sullivan Show vyjednal honorár 50.000 dolárov. Z honoráru kúpil Elvis matke ružový cadillac. V marci 1957 kúpil na predmestí Memphisu Graceland veľký ranč na 13-akrovom pozemku.

Čo singel, to úspech, podobne album. Na Elvisove nahrávky dozeral priamo umelecký šéf Chet Atkins. Napriek protestu verejnosti a fanúšikov nastúpil 24. marca 1958 na vojenskú službu. Ako vojak dostával 83 dolárov mesačne. Základný vojenský výcvik absolvoval Elvis v Texase, tam prenajal rodičom dom, aby bol blízko nich. Od októbra 1958 slúžil vojenčinu v Nemecku, na základni vo Friedburgu. V neďalekom Bad Neuheime kúpil dom, v ktorom býval jeho otec a stará matka. Tu sa zoznámil aj s Priscillou Beaulieu, dcérou kapitána amerického letectva, ktorú si potom 1. mája 1967 v hoteli Aladin v Las Vegas zobral za manželku. Presne o deväť mesiacov, 1. februára 1968 sa im narodila dcéra Lisa Marie.

Elvis počas svojho života nakrútil 21 filmov. Neraz sa tak stalo na nátlak producentov a spoločným menovateľom týchto filmov bola jedna skutočnosť – ani jeden z nich nebol stratový a ani jeden z nich nemal nič spoločné s reálnym životom. Z reálneho života však začal postupne unikať aj Elvis Presley. Vo februári 1972 sa rozchádza s Priscillou. O jeho koncerty bol ešte záujem. Za parádne, miliónové sumy koncertoval v Texase aj Las Vegas. Koľko peňazí z nich pribudlo na Elvisove konto, nevedel ani Elvis. S peniazmi narábal jedine plukovník Parker.

Napriek tomu, že Elvis bol hviezdou od roku 1956, hudobná akadémia mu venovala menej pozornosti. V marci 1975 dostal ešte iba tretíkrát Cenu Grammy. Jeho životný štýl priniesol prvé výsledky. Dostal zápal pľúc, prišli aj žalúdočné ťažkosti. Parker ho dopoval tabletkami, aby zvládol dohodnuté koncerty. Elvis však už nestačil. Zrušenie koncertov odôvodnil manažér Parker väčšinou zápalom pľúc alebo inými zdravotnými problémami. Spoločnosť RCA zaznamenávala všetky koncerty. Snímky však už boli väčšinou nepoužiteľné. Parker ho dopoval tabletkami, aby zvládol dohodnuté koncerty.

V roku 1977 už bol väčšinou Elvis zatvorený v Gracelande, 16. augusta 1977 ho našla priateľka Ginger Alden ležať skrúteného na podlahe v kúpeľni, lekári už nepomohli. Pohreb sa konal 18. augusta, rakvu sprevádzalo 19 cadillacov z jeho garáží. Elvis Presley vydal počas svojho života 105 singlov, z nich 17 bolo na čele hitparád. Diskografia ráta sedem desiatok štúdiových albumov a oficiálnych kompilácií, z nich 11 sa v rebríčkoch dostalo na prvé miesto. Platne s nahrávkami Elvisa vychádzajú stále, pritom aj 37 rokov po smrti sa stále dobre predávajú.

Elvisov manažér Colonel Tom Parker (vlastným menom Andreas Cornelis van Kuijk, 1909, Breda, Holandsko) patril k impresáriom zábavného priemyslu v Spojených štátoch. Od 18. augusta 1955 bol manažérom Elvisa Presleyho. Spravoval aj Elvisov majetok, samotný Elvis nikdy nevedel, akú hodnotu má. Nevedel to presne ani Parker, ktorý bol známy ako vášnivý hráč rulety. Zomrel v Las Vegas 21. januára 1997 vo veku 87 rokov, kráľa rokenrolu prežil skoro o 20 rokov.