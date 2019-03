Táto kráľovná sa starnutia báť nemusí: Kedysi maskovala tučné telo, dnes... Wau!

Yvette Marie Stevens, známa skôr pod umeleckým menom Chaka Khan, sa narodila 23. marca 1953 do umeleckej a bohémskej rodiny. Hudbu milovala od malička. A to aj vďaka starej mame, ktorá bola veľkou fanúšičkou jazzu. Yvette založila svoju prvú kapelu, keď mala len 11 rokov.

Ako 16-ročná nechala školu a začala sa venovať svojej hudobnej kariére. Vyplatilo sa! Chaka Khan je dnes známa ako hudobníčka, speváčka, skladateľka, producentka a dokonca má aj herecké skúsenosti. Stala sa ikonou pre viaceré generácie umelcov. Chaka Khan je tiež aktivistkou a filantropkou.

Medzi jej najväčšie hity patria skladby I´m every woman, Ain´t nobody, či I Feel For You.

Chaka Khan dnes oslavuje už 66. narodeniny a spoločenským podujatiam sa nevyhýba. Nechýbala ani na nedávnom odovzdávaní Oscarov, kde vyzerala fantasticky. V porovnaní s tým, ako vyzerala umelkyňa pred pár rokmi, je to pozitívna zmena, že?!

Chaka Khan v roku 2010 maskovala kilá navyše pod voľným oblečením. Zdroj: profimedia.sk