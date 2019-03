Sladká Zuzana z Fontány: Má 50 a stále ukazuje vnady!

Eva Vejmělková

PRAHA - Eva Vejmělková sa už herectvu príliš nevenuje, no navždy zostane spojená najmä s filmom Fontána pre Zuzanu. Keď sa dostal na obrazovky, mala blondínka sladkých 20 rokov. Dnes oslavuje 50. narodeniny, no to jej nebráni používať ženské zbrane.