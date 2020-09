Vejmělková z Fontány pre Zuzanu: Zadaná 35 rokov, ale teraz... Nevera môže vzťahu pomôcť!

Eva Vejmělková spoznala Dušana Rapoša ako 16-ročná. On mal vtedy 32 rokov a za sebou neúspešné manželstvo, z ktorého vzišli dve deti. Samozrejme, málokto by povedal, že to tejto dvojici vyjde, ale nakoniec sú spolu už 35 rokov.

Zdroj: Profimedia

Aktuálne spolupracovali na filme Ženská pomsta, kde Eva hrá podvádzanú manželku, ktorá spolu s ďalšími ženami vymyslí, ako sa neverníkom pomstiť. Ponúka sa teda otázka, ako to majú s neverou v súkromí. „Ja som z takzvanej starej školy a vernosť má pre mňa vo vzťahu dvoch ľudí zásadnú hodnotu. To, že ľudia flirtujú, aby si otestovali, či je o nich záujem, za neveru nepovažujem. Ale keď už s niekým vleziete do postele, prekročíte hranicu, cez ktorú sa ťažko vracia späť,” uviedol Rapoš pre Blesk.

Samotná herečka s neverou a pomstou vraj skúsenosť nemá. „Vzhľadom na to, že Dušan je môj prvý partner, tak nebola príležitosť,” prezradila. Ale nezaprela v sebe psychologičku. „Ľudia sa podvádzajú z mnohých dôvodov. Muži túžia po porozumení. Dlhodobo nefungujúcemu vzťahu môže nevera paradoxne pomôcť nájsť, čo vo vzťahu chýba, a zmeniť to. Ale to sú výnimky,” povedala blondínka. Príbehy svojich pacientov vraj do filmu nijako nezakomponovala. „Keby sme vykrádali príbehy mojich pacientok, tak to nebude komédia, ale horor,” tvrdí.