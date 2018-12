Smrť českej herečky pred Vianocami: Zabil ju žiaľ, alkohol a tabletky!

Milena Dvorská sa narodila 7. septembra 1938 v Prostějove. Už v detstve sa zaujímala o herectvo a hrala v ochotníckom divadle. Aj napriek tomu smerovali jej kroky na strednú zdravotnícku školu. Počas jedného vystúpenia si ju však všimol Jan Werich a to navždy zmenilo jej život. Keď totiž režisér rozprávky Byl jednou jeden král... hľadal herečku na postavu princeznej Marušky, Werich mu odporúčil mladú a talentovanú 15-ročnú Milenu.

Milena Dvorská ako Maruška v rozprávke Byl jednou jeden král... Zdroj: Československý státní film

Úspech rozprávky ju doviedol na DAMU. Popri škole sa intenzívne venovala divadlu a na konte má účinkovanie v mnohých filmoch, seriáloch a televíznych inscenáciách. Milena sa venovala tiež rozhlasu a dabingu. Aktívna bola aj v zrelšom veku, avšak v posledných rokoch svojho života už úlohy nedostávala.

Milena Dvorská vo filme Ať žijí rytíři. Zdroj: Bontonfilm

Mileninou veľkou láskou bol spolužiak z odboru réžie Orfej Sokov. Keď končila štúdium, narodila sa jej dcéra Lucie. V tom čase dostala mladá herečka prvé angažmá v pražskom divadle E. F. Buriana. Dcérku tak vychovávali jej rodičia na Morave. Ktovie, či práve to malo svoj podiel na tom, aký mala neskôr Milena vzťah so svojou dcérou. Lucie sa totiž stala členkou istej sekty a spoločne s Janem Dvorským, ktorého hľadala aj polícia utiekli do zahraničia. Dvojica má deväť detí, avšak Milena sa z vnúčat tešiť nemohla.

„Veľmi sa pre to trápila. Myslím si, že by to ranilo každého. Milena našla útechu v alkohole. A pila ho dosť,” uviedol pre Blesk zdroj z herečkinho okolia. „Alkohol kombinovala s tabletkami na spanie. A zrejme to pred sviatkami na ňu všetko doľahlo a jej srdce to nezvládlo,” dodal spomínaný zdroj.

Milena Dvorská vydýchla naposledy v noci z 22. na 23. decembra vo svojom byte. Zaujímavé je, že pár dní pred tým ju navštívila jej prvorodená vnučka Julie, s ktorou plánovali spoločne osláviť Vianoce. Žiaľ, namiesto toho museli herečkin manžel Josef Kraus a syn Jakub chystať pohreb...