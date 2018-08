Zničili ich drogy: Legendárna speváčka užila smrteľný koktail, dcéru našli o 3 roky tiež vo vani

Whitney Houston sa narodila 9. augusta 1963. Robila modelku, neskôr sa preslávila ako speváčka s úžasným hlasom a tiež si zahrala v niekoľkých filmoch, najznámejší a divácky najobľúbenejší je Osobný strážca.

Zdroj: Warner Bros.

V roku 1992 sa vydala za speváka Bobbyho Browna, ktorý bol podľa mnohých jej skazou. Mali spolu jedinú dcéru Bobbi Kristinu. Rozviedli sa v roku 2006. O šesť rokov neskôr ako 48-ročná Whitney zomrela.

V polovici roku 2011 nastúpila speváčka na liečenie, chcela sa zbaviť závislosti od drog a alkoholu. Dokonca si neskôr dobu liečenia predĺžila. Zdalo sa teda, že je odhodlaná vziať svoj život do vlastných rúk a začať akoby odznova.

Whitney Houston s Bobbym Brownom Zdroj: SITA

No vo februári 2012 bola nájdená v hotelovej vani. Podľa prvých správ sa nešťastne utopila. Pitva preukázala, že Houston užila smrteľný koktail z liekov a alkoholu, potvrdila sa aj prítomnosť marihuany a kokaínu. Oficiálnou príčinou smrti bolo podľa koronera užívanie kokaínu a ochorenie srdca. Po smrti speváckej divy sa jej brat priznal, že k drogám ju priviedol on.

Speváčkinou jedinou dedičkou sa stala dcéra Bobbi Kristina. Tá časť peňazí dostala ako 21-ročná, neskôr mala získať ďalšie časti majetku v 25 a 30 rokoch. Toho sa však už bohužiaľ nedožila. Ako 22-ročnú ju v januári 2015 – pred tretím výročím smrti jej matky – našiel vo vani bez známok života jej údajný manžel.

Whitney Houston s dcérou Bobbi Kristinou Zdroj: SITA/AP

Whitney Houston vychovávala Nicka Gordona a dovolila mu volať ju mama. S Bobbi Kristinou tak vyrastali ako súrodenci, ona to tak ale nebrala. Zamilovala sa do neho a ako 20-ročná oznámila na sociálnych sieťach, že sa za neho vydala. Mnohí však neverili, že by sa dvojica naozaj postavila pred oltár. A ako sa neskôr ukázalo, naozaj to nebola pravda.

Nick našiel Bobbi Kristinu po prehýrenej noci vo vani plnej vody. Podľa investigatívneho novinára, ktorý napísal knihu o Whitney, išlo o bežný postup medzi ľuďmi, ktorí drogovali. Ak niekto z nich nejavil známky života, ponorili ho do studenej vody a prefackali, aby sa prebral. Zaberie to ale len málokedy a Bobbi Kristina sa tiež neprebrala.

Bobbi Kristina a Nick Gordon Zdroj: SITA

Utrpela vážne poškodenie mozgu a o pol roka nato zomrela. Podľa spomínaného novinára bola závislá už od 14 rokov a tiež strávila nejaký čas na psychiatrii, keď sa snažila pobodať svoju slávnu mamu a spáchať samovraždu. Podľa Dailymail pitva odhalila, že v jej tele bola marihuana, alkohol, látka na báze kokaínu, lieky proti úzkosti a morfín.