dm chráni vašu pokožku aj unikátnou letnou knihou

Pred spálením vás ochránia užitočné baktérie a kvalitné opaľovacie prípravky, vysoký faktor potrebujú najmä deti.
Riziká spojené s letnou dovolenkou neraz podceňujeme, inokedy zbytočne preceňujeme. Mnohí sa napríklad obávajú, že tieň v mori by mohol byť veľký žralok. V porovnaní s rizikom, že sa spálite na slnku, je však pravdepodobnosť útoku žraloka minimálna. Nadmerné UV žiarenie môže na koži spôsobiť nielen krátkodobé poškodenie v podobe spálenia, ale v dlhodobom horizonte zvyšuje aj riziko rakoviny kože. Chrániť si pokožku je preto nevyhnutné, a to nielen počas letnej dovolenky.
„Ľuďom s citlivou pokožkou chceme ponúknuť kvalitné produkty, ktoré presne zodpovedajú ich potrebám. V našom sortimente opaľovacích prípravkov preto nájdete produkty s vysokým ochranným faktorom, ako aj rady pre citlivejšie typy pleti, ktoré sú vhodné napríklad pre ľudí s atopickým ekzémom či pre pokožku náchylnú na slnečné alergie,“ vysvetľuje Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Vlastné ochranné mechanizmy pokožky
Kožný mikrobióm, tvorený miliardami mikroorganizmov žijúcich na ľudskej pokožke, predstavuje kľúčovú súčasť našej imunitnej ochrany. Vedecká štúdia prof. Petra Wolfa z Lekárskej univerzity v Grazi potvrdila, že určité baktérie aktívne zmierňujú škodlivé účinky UV-B žiarenia, ktoré spôsobuje spálenie a poškodenie DNA. Ani užitočné baktérie však letný nápor slnka samy nezvládnu. Vedci preto zdôrazňujú, že v žiadnom prípade nesmieme zabúdať na dodatočnú slnečnú ochranu.
Osobitná ochrana pre deti
Na pravidelné používanie opaľovacích prípravkov, najmä u detí, upozorňuje Nicol Noseková: „Detská pokožka je mimoriadne citlivá a jej prirodzená ochrana na slnku vydrží približne len 5 minút. Pre najmenších preto odporúčame opaľovacie krémy s mimoriadne vysokou ochranou (SPF faktor 50+) a vode odolným zložením.“ Príkladom je opaľovacie mlieko SUNDANCE Kids Med SPF 50+. Neobsahuje parfumy, minerálne oleje ani parabény, vďaka čomu je ideálne pre citlivú detskú pokožku a poskytuje spoľahlivú ochranu pred slnkom.
Letná kniha od dm, s ktorou sa nespálite
S pútavou knihou v ruke a šumením vĺn v pozadí však aj dospelí niekedy zabudnú na pravidelné natieranie sa ochranným krémom. Náruživým čitateľom teraz dm prichádza na pomoc so špeciálnou letnou knihou. Jej strany postupne červenejú a pri každej 60. strane vás knižka upozorní, že je najvyšší čas znova naniesť SPF prípravok.
Román Príťažlivosť od začínajúcej talentovanej autorky Miriam Wolfovej vydala dm v spolupráci s obľúbenou edíciou Evitovky. Príťažlivosť rozpráva príbeh letnej lásky stážistky Diany, ktorá postupne prerastie do niečoho väčšieho.
Kniha je k dispozícii zadarmo v predajniach dm od 16. júna 2026 (do vyčerpania zásob) ako darček k nákupu produktov značky SUNDANCE nad 9,95 €.
Podpora kožného mikrobiómu
Pre ochranu pokožky a posilnenie mikrobiómu aj mimo slnečných dní môžeme urobiť niekoľko účinných krokov. „Na umývanie sú vhodné predovšetkým čistiace gély a emulzie s neutrálnym pH. Okrem toho by sme sa mali vyhýbať nadmernému umývaniu kože a radšej uprednostniť prírodné a probiotické produkty starostlivosti o pokožku. Vyvážená strava bohatá na ovocie, zeleninu a vlákninu navyše celkovo prospieva mikrobiómu v tele, a tým pádom aj tomu na koži,“ radí chemická inžinierka Katarína Balabánová, ktorá je zároveň krstnou mamou knihy Príťažlivosť.
O spoločnosti dm drogerie markt
dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995, aktuálne ich má 168. Vo svojich predajniach, v dm dialogicu a v centrálnom sklade zamestnáva spolu 2 596 spolupracovníkov. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 14 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Poľsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste.
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