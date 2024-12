CIBULA FEST 2025 hlási prvých interpretov aj novú vizuálnu identitu

(Zdroj: CIBULA FEST)

Najväčší česko-slovenský letný open air festival CIBULA FEST sa už teraz pripravuje na nadchádzajúci ročník, ktorý otvorí svoje brány v termíne 17. – 19. júla 2025. A opäť prichádza s novinkami. Aktuálne organizátori ohlásili prvých interpretov a limitovanú edíciu vstupeniek, ku ktorým môžu tí najrýchlejší získať aj skvelý vianočný darček. To však nie je všetko. Okrem prvých hviezd hlási festival aj novú vizuálnu identitu, ktorej budú pre rok 2025 v hlavných vizuáloch dominovať oranžové prvky a srdce z rúk.

Festival sa dlhodobo radí medzi najväčšie na Slovensku a do pohraničného pásma medzi Českom a Slovenskom, na letisko v Holíči, pravidelne prináša to najlepšie z hudobnej scény z oboch krajín. Po úspešnom uplynulom ročníku, kde sa predstavili interpreti ako IMT Smile, Kryštof, Michal David, Mirai, Katka Knechtová, Kontrafakt, Hex a desiatky ďalších, začali organizátori okamžite pripravovať ten ďalší.

„Je naozaj náročné každý rok vyskladať program tak, aby sa českí a slovenskí interpreti obmieňali, zároveň zladiť kalendáre s tými najlepšími, a pritom zachovať minimálne takú úroveň, na akú sú naši návštevníci zvyknutí. Nám sa to každý rok darí a stále sa snažíme priniesť niečo nové. A máme veľkú radosť, že v najnovšej edícii festivalu u nás privítame obrovskú osobnosť českej hudobnej scény, pani Marii Rottrovou,“ povedal organizátor festivalu Vladimír Chrenka.

(Zdroj: Archív Marie Rottrová)

Okrem Marie Rottrovej sa medzi prvými ohlásenými interpretmi nachádzajú aj. To je však len zlomok toho, čo organizátori CIBULA FESTu chystajú. Do začiatku festivalu ešte pribudne množstvo ďalších zvučných mien a tiež niekoľko noviniek. Hneď tou prvou je nová vizuálna identita a nová webová stránka festivalu. „Dlho sme uvažovali, ako sa posunúť dopredu aj v tejto oblasti a myslíme si, že sa nám to v spolupráci s naším novým partnerom, kreatívnou agentúrou Wawe, naozaj podarilo,“ prezradil Chrenka.

Ďalšou skvelou správou pre tých, ktorí si ešte nezakúpili vstupenky, je emisia limitovanej edície 1000 vstupeniek, ku ktorým majú možnosť návštevníci získať darček v podobe dizajnových šiltoviek a tričiek s motívom CIBULA FESTu. „Vianoce sú aj o rozdávaní darčekov. A my sme sa rozhodli obdarovať našich najvernejších a najrýchlejších. Všetky informácie, ako je darček možné získať, nájdu návštevníci na našej vynovenej webovej stránke,“ dodal organizátor.

Viac informácií na www.cibulafest.eu. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk

