Domovy – folklórny program, aký tu ešte nebol!

(Zdroj: Folklórny festival Východná)

Už dnes zaznie v amfiteátri vo Východnej známa zvučka vrcholnej prehliadky slovenského ľudového umenia – Folklórneho festivalu Východná. Festival bude oslavovať svoj 69. ročník a organizátor sa rozhodol priniesť divákom program s nezvyklým konceptom, program, aký na festivale ešte nikdy nebol.

Domov. Pojem, pod ktorým si každý predstaví niečo iné. Miesto, kde sa narodil, kde prežil najviac času, no nie je to vždy iba o mieste. Pre niekoho je to vôňa pokosenej trávy, pre iného pieseň alebo tanec z rodnej dediny...

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Folklórny festival Východná)

Program Domovy (Veľká scéna, 18:00, piatok 5. 7.) a jeho skoro 600 účinkujúcich predstaví divákom na jednom pódiu v jednom programe zástupcov z každého regiónu Slovenska. Každý návštevník dostane možnosť nájsť si v programe niečo, čo mu je blízke, odhliadnuc od toho, odkiaľ pochádza. Program poukáže na pestrosť slovenského folklóru, no ukáže aj to, akí rozmanití a rôznorodí sme ako ľudia. V rámci programu sa návštevníci môžu tešiť na tanečné a hudobné vystúpenia sólistov aj folklórnych súborov a skupín.

V pestrej mozaike predstavia jednotliví umelci z každého regiónu niečo špeciálne, a ak chcete zažiť neopakovateľnú atmosféru programu Domovy, určite ho pri návšteve festivalu nevynechajte.

Folklórny festival Východná sa bude konať 4. – 7. júla 2024. Okrem programu Domovy je pre návštevníkov pripravené množstvo ďalších programov pre celú rodinu. Môžete sa tešiť na vystúpenie jubilujúceho SĽUK-u, vystúpenie profesionálneho maďarského súboru Fitos Dezső Társulat z Budapešti s názvom TAVEN BAXTALE! (Veľa šťastia!). Lásku ako hybnú silu súborového sveta ponúknu autori programu folklórnych súborov s názvom LÁSKAvô. S láskou poukážu aj na to, aká je Východná výnimočná folklórna sieť. Poctu fenomenálnemu Jánovi Lazoríkovi z Krivian zloží v tanečno-divadelnom predstavení POKLONA súbor Vranovčan. Doplniť jeho životopisný príbeh pomôže aj výstava NESMRTEĽNÝ ŠARIŠAN venovaná životu a dielu tejto legendy.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Folklórny festival Východná)

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Folklórny festival Východná)

Festival vyvrcholí nedeľným Galaprogramom na Veľkej scéne nazvaným TRADÍCIE V POHYBE. Pod týmto leitmotívom sa nesie celý 69. ročník FFV. „Tradície sú v neustálom dynamickom a premenlivom pohybe. Podliehajú generačnému vývinu názorov a vkusu, zmenám funkcií, ale vyvíjajú sa aj ich nositelia. Na scénu tradície prenášame s rešpektom a snahou o hlbšie poznanie inšpiračných zdrojov, v tvorivom spracovaní pre javisko a divákov. Galaprogram ponúkne pestrú prehliadku scénických diel a autorských pohľadov, opierajúcich sa o pevné korene,“ dodáva programový riaditeľ FFV Pavol Pitoňák.

Kompletný program a ďalšie informácie nájdete na stránke festivalvychodna.sk. Hlavným organizátorom Folklórneho festivalu Východná je Národné osvetové centrum.

Vstupenky na festival zakúpite priamo v mieste konania.

