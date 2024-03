LEGENDÁRNY LEMMY KILMISTER „OŽIJE“ NA TOHTOROČNOM TOPFESTE

(Zdroj: Topfest 2024)

Lemmy Kilmister a jeho Motörhead bol skutočnou legendou rock&rollu s obrovským zástupom fanúšikov. Po jeho smrti vznikla veľká diera, ktorá našťastie bola rýchlo zaplnená. Phil Campbell dlhoročný gitarista skupiny Motörhead.založil rok po Lemmyho smrti kapelu PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS.

Spolu s ním v kapele hrajú aj jeho traja synovia Todd, Tyla a Dane. Na festivale TOPFEST kapela odohrá súbor klasík Motörhead, ako sú Ace Of Spades, R.A.M.O.N.E.S, Rock Out, Born To Raise Hell, Lost Woman Blues a mnoho ďalších ako špeciálnu poctu Lemmymu Kilmisterovi. A Phil nie je jedinou hviezdou, ktorá na festivale v ten večer vystúpi. Mickky Dee, ktorý bubnuje v kapele Scorpions, tiež pôsobil v skupine Motörhead a určite si rád zaspomína na Lemmyho.

Debutový album kapely The Age Of Absurdity, ktorý bol vydaný v januári 2018, získal v tom istom roku na Metal Hammer Awards cenu za najlepší debutový album. V októbri 2019 vydal Phil Campbell svoju vôbec prvú sólovú nahrávku Old Lions Still Roar. Na albume, na ktorom sa pracovalo viac ako päť rokov, okrem iného hosťovali Rob Halford (JUDAS PRIEST), Dee Snider (TWISTED SISTER) a Alice Cooper. Druhý album kapely BASTARD SONS, We're The Bastards, nahraný počas pandémie gitaristom Toddom Campbellom, bol opísaný ako väčší, lepší a ešte drsnejší ako jeho predchodca. "Je určite skvelé vedieť, že teraz máme publikum. Opäť sme urobili nahrávku, ktorú sme chceli urobiť a bolo to naozaj vzrušujúce. Bolo úžasné odviesť našu myseľ od všetkého a sústrediť sa len na nahrávanie albumu, ktorý si fanúšikovia užijú," uviedol Todd. V septembri 2023 vyšiel v poradí ich tretí album Kings Of The Asylum, ktorý spevácky zastrešil Joel Peters. "Je to prvá nová hudba s naším novým spevákom Joelom Petersom a úplne vás nakopne!", povedal Phil Campbell.

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS vždy priťahovali dav na každom rockovom alebo metalovom festivale. Kapela vedená jedným z najuznávanejších gitaristov tohto žánru je na každom koncerte poháňaná obrovskou dávkou energie.

Aj na ich špeciálny set venovaný Lemmymu Kilmisterovi, ktorým ovládnu žilinské letisko vo štvrtok 27.6.2024 od 17:15 si môžete zakúpiť vstupenky na www.topfestofficial.sk alebo na Predpredaj.sk.

