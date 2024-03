Tieto veci už nenoste. Chcete vedieť, čoho sa máte zbaviť?

(Zdroj: HalfPrice)

Máte aj vy taký dobrý zvyk, že po každej sezóne triedite oblečenie? Dobre robíte, motivační upratovači, triediči a racionalizátori všetkých možných zákutí bytu vyťahujú rapkáče, tešia sa s vami a dávajú vám za pravdu v tom, že poriadok v byte – skrine nevynímajúc – je jedným z dobrých predpokladov poriadku v hlave. Ale aby sme nezachádzali až do takého detailu, poďme sa pozrieť na rôzne prístupy k sezónnemu triedeniu šatníka a vybrať tie, ktoré sú najpraktickejšie a najpoužiteľnejšie:

1. Prvý filter: dajte bokom to, čo je zničené, deravé, neopraviteľné, zafarbené, fľakaté – skrátka všetko to, čo ste nechávali vo svoje skrini na „maľovanie bytu“ či „na záhradu“. Keď sa budete blížiť ku koncu, možno zistíte, že jar a leto nemajú dohromady toľko dní, koľko vy tričiek vhodných už len na záhradu. Veci odneste do zbernej nádoby na šatstvo, kde sa ich ujmu tí, ktorí ich buď darujú ďalej alebo ekologicky zrecyklujú.

2. Ide do tuhého: druhá fáza už taká jednoduchá nebude. Do vášho rozhodovania totiž nebude vstupovať stav oblečenia, ale váš vzťah k nemu. Často si niektoré veci prenášame zo sezóny na sezónu a vlastne v konečnom dôsledku ani nevieme, prečo to robíme. Máme ich radi? Predstavujeme si sami seba oblečených tak, ako v skutočnosti nikdy oblečení nebudeme? Nechávame si niečo z nostalgie, preto, lebo sa nám to viaže s nejakou osobou alebo miestom – prečo vlastne? Keď máte čo i len raz za rok jednu takúto vec, ktorú si prenášate a nenosíte, okolo štyridsiatky ich budete mať 40. To je množstvo, ktoré vám úplne zbytočne zaprace jednu komodu. Skúste sa aspoň polovice nostalgických nenosených a nepochopiteľných kusov vo svojom šatníku zbaviť. Bude sa vám ľahšie dýchať.

3. (De)motivačné kusy: baví vás robiť si zle? Skúšali ste niekedy samy sebe vyhovoriť tie rifle v teenagerskej veľkosti? Nechajte si len veci, ktoré vám sedia. Vaše telo sa z roka na rok mení a je jedno, či priberáte, chudnete, inak sa vám usporadúvajú proporcie. Skrátka, vaše telo si v každej fáze života zaslúži oblečenie, ktoré ho nebude omínať, bude mu lichotiť a nebude nad ním ako Damoklov meč visieť nejaká nesplniteľná podmienka. Netrápte sa, usmejte sa, užívajte si a neskladujte vo svojej skrini veci „pre strýčka Náhodu“.

4. Cieľová rovina: Veci, ktoré ste vytriedili skúste predať cez niektorý z portálov sprostredkujúci predaj oblečenia z druhej ruky, spravte si burzu vecí alebo malý swap medzi kamarátkami alebo kolegyňami alebo darujte oblečenie do niektorej z charitatívnych organizácii.

Odmena

Pozrite sa na svoj šatník teraz. Čo hovoríte? Máte v ňom oblečenie, ktorého stav nie je „na pováženie“, máte tam kusy, ktoré s láskou nosíte a vynosíte a veci, ktoré viete skombinovať so zvyškom šatníka a cítite sa v nich príťažlivo. Ak je to tak, vášmu pozornému oku neujde, koľko miesta hodného zaplnenia 2 – 3 novými vychytávkami vzniklo. Poradíme vám, kde ulovíte ozajstné originály, z ktorých sa budete ešte dlho tešiť.

V sieti predajní HalfPrice nájdete oblečenie, obuv, bytové doplnky, športovú výbavu, hračky a originálnu výbavu pre domácich miláčikov za ceny, ktoré ste nečakali. Prehľadné rozdelenie oblečenia rôznych značiek v predajni vám zaistí to, že budete loviť v kategórii, v ktorej chcete. Dámske šaty veľkosti M? Nájdete ich všetky pekne usporiadané a bude len na vás, či siahnete po origináloch v limitovaných počtoch od značiek luxusných mien, po značkách, ktoré bežne na Slovensku v kamenných predajniach nenájdete, alebo si vyberiete zo svojich obľúbených značiek za ceny, ktoré vás budú baviť. Pinko ,Prada, Moschino ale aj Fila či Reebok v ponuke HalfPrice nemôžu chýbať!

Koncept HalfPrice je jedinečný v tom, že kumuluje viac, ako 3000 svetoznámych značiek pod jednou strechou. Módni nadšenci a obchodníci nakupujú v limitovaných počtoch modely, ktoré sú zaujímavé pre ten – ktorý trh a dokážu priamo u výrobcov a návrhárov vyjednať ceny, vďaka ktorým môžete mať doma overenú kvalitu a svetovú značku bez toho, aby to výraznejšie zatriaslo vašim rozpočtom. Každý z produktov má totiž nižšiu cenu, než akú odporúča výrobca ako predajnú vo svete i na Slovensku.

Zábavné na nakupovaní v HalfPrice je aj to, že sa musíte rozhodovať rýchlo. Kúsok, ktorý v jednom momente zbadáte a začnete nad ním uvažovať, si môže už o pár minút niesť so širokým úsmevom do veľkorysej skúšobnej kabínky niekto iný. To však nie je jediné špecifikum módneho lovu v HalfPrice. Nákupný koncept OFF PRICE je unikátny hneď z viacerých uhlov pohľadu. Ceny tovarov sa môžu meniť aj každý deň a dobrou správou je, že zmeny prebiehajú smerom nadol! A to „nadol“ môže byť naozaj veľmi zaujímavé – ceny produktov klesajú až do momentu, kým si ich niekto nevyberie a nekúpi. Dá sa povedať, že výpredaj je vďaka tomu v HalfPrice po celý rok a viete tam zohnať kúsky od tvorcov zvučných mien či svoje obľúbené značky za naozaj zostatkové ceny.

Spravte si poriadok v skrini a odmeňte sa nákupom v jednej z predajní HalfPrice na Slovensku. Obrovské „ihriská“ pre lovcov módnych vychytáviek nájdete na nábreží Dunaja v Bratislavskej Eurovea II, v nákupnom centre Galéria Promenáda v Nitre, vo Zvolenskej Európe SC, Žilinskom nákupnom centre Mirage a v prešovskom Eperia Shopping Mall.

