Skupina NO NAME má nový futuristický klip Ak nejde o všetko a pridáva ďalší koncert jarného turné!

(Zdroj: NO NAME)

Skupina NO NAME predstavuje nový klip Ak nejde o všetko, v ktorom kapela vytvorila fascinujúcu ilúziu. Vo futuristickom klipe si zatancovala tanečníčka a akrobatka z pražského divadla Cirk La Putika. Duet Igora Timka a Zoliho Šallaia pochádza z aktuálneho albumu, ktorý NO NAME predstavia na jarnom NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024. Keďže koncert v Sono Centre v Brne je už vypredaný, rozhodli sa Igor Timko a spol pridať ďalší koncert 12. apríla 2024!

Album, turné, pridaný koncert a nový klip! To všetko stihla slovenská skupina NO NAME. Teraz predstavuje nový klip k skladbe Ak nejde o všetko, ktorú má autorsky na konte Roman Timko a Zoli Šallai. Roman napísal text, ktorý Zoli zhudobnil.

„Keďže sa s Romanom roky poznáme a on ovláda môj model práce, tak ma oslovil, aby som mu zhudobnil text. Po prvom prečítaní mi bolo jasné, o čom je príbeh. Začal som sa hrať so slabikami a vytvoril melódiu s harmonizáciou, ktorá zapadala do veršov. Veľmi ľahko sa komponuje, ak máte pred sebou dokonalý príbeh,“ vysvetlil autorský proces Zoli Šallai.





(Zdroj: NO NAME)

Myšlienka piesne Ak nejde o všetko, tak nejde o nič, je vlastne návodom, ako si poradiť s osudom každý deň.

„Aj úspech, či šťastie sú len momentom, ktorého trvácnosť vám nepredvídateľnosť života nezaručí. Človek by však mal myslieť pozitívne, pretože život je vo svojej podstate dar. Prežiť ho trápením sa nad vecami, ktoré neovplyvníme je škoda. Myšlienka, že vzácnym sa pre niekoho môže stať aj to obyčajné, hovorí o ohľaduplnosti medzi nami ľuďmi. Je jedno, či ide o lásku, zdravie alebo peniaze. Bez ohľadu na ego, šťastie v láske, alebo výšku majetku sme všetci rovnako podstatní alebo skôr rovnako nepodstatní. Zdravá dávka pokory ešte nikomu neublížila,“ vyznal sa autor textu Roman Timko.

Nová pieseň dostala prekrásne obrazové spracovanie. Na klipe pracovali NO NAME v už osvedčenej zostave. Hlavným “architektom” klipu bol režisér Juraj Lehotský, ktorý obrazovú stránku už tradične zveril kameramanovi Timovi Križkovi.

„V NO NAME radi experimentujeme a nebránime sa novým výzvam. Tak sme tentoraz vďaka spolupráci so štúdiom 727 bratov Dedíkovcov realizovali víziu Juraja Lehotského pomocou technológie motion control. Je to technologická vychytávka, ktorá vám dokáže vytvoriť absolútne hodnovernú verziu čohokoľvek, čo si vymyslíte. Ilúzia je podľa mňa želaným výsledkom kreativity. A tak sme si to s kolegom Zolim Šallaiom na pľaci užili v novom futuristickom klipe naplno. Priestorová a časová realita je posunutá do ilúzie, ktorá vytvára viacero priestorov. Výsledok je podľa mňa fascinujúci,“ neskrýva radosť líder kapely NO NAME Igor Timko.

Klip produkoval Pavol Jelenek a zatancovala si v ňom tanečníčka Katrin Cvinerová. Choreografiu má na konte Stanislava Vlčeková.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: NO NAME)

„Cesta za hlavnou postavou Katrin si pýtala špeciálnu požiadavku. Juraj Lehotský mal predstavu, že výrazový tanec v sebe musí niesť aj prvky akrobacie. Keďže máme známych v divadle Cirk La Putika, navštívili sme jedno z predstavení tohoto súboru v Prahe. A Jurajovi sa Katrin zapáčila na prvý pohľad, stretli sa, a začalo sa tvoriť,“ prezradil Igor Timko.

Igor Timko, Dušan Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Zoli Šallai a Pavol Jakab sa teraz tešia, ako skladby z nového albumu aj všetky hity kapely zahrajú naživo na jarnom turné. NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024 štartuje 21.3. 2024 v Košiciach, pokračuje 23.3. 2023 Bratislavou.

Vstupenky nájdete v sieti Predpredaj.sk

Všetky informácie o skupine NO NAME nájdete na www.no-name.sk a https://www.facebook.com/noname.sk/

NO NAME & NOCADEŇ - V Pôvodnom znení tour 2024

21.3. 2024 Košice - Športová hala Stará Jazdiareň

23.3. 2024 Bratislava - Športová hala Pasienky