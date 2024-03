Sme na chvoste Únie: Ročne u nás na rakovinu zomrie najviac ľudí

(Zdroj: Shutterstock)

Každý rok na Slovensku pribudne približne 40 000 nových prípadov rakoviny. Podľa informácií Národného onkologického registra má výskyt rakovinových a nádorových ochorení za posledných štyridsať rokov dokonca neustále rastúci trend. Tento vývoj potvrdzujú aj štatistiky poisťovne Generali. „Počet nových prípadov rakoviny, ktoré nám klienti v posledných rokoch hlásia, sa medziročne zvyšuje v priemere o 22,4 percenta,“ hovorí Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali, a dodáva, že rakovina je štatisticky aj najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením. „Spomedzi všetkých závažných ochorení, ktoré nám naši klienti nahlásia, tvoria rakovinové a nádorové ochorenia v priemere až 61,4 percenta všetkých prípadov.“

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií pribúda v posledných rokoch najviac prípadov rakoviny kože, kolorekta a prsníka. Mužov najčastejšie postihuje rakovina kože, prostaty a priedušnice, pľúc a priedušiek. Aj u žien sa najčastejšie vyskytuje rakovina kože, nasleduje rakovina prsníka a rakovina kolorekta. Typicky ženské a typicky mužské formy rakoviny pritom majú v štatistikách zásadný podiel.

Nárast typicky ženských foriem

„V posledných rokoch každoročne pozorujeme približne dvadsaťpercentný nárast prípadov typicky ženských foriem rakovín, ako je rakovina prsníka, krčka alebo tela maternice či vaječníkov,“ upozorňuje Peter Koštival z Generali.

Väčšinu nádorov na maternici pritom gynekológovia nájdu u žien nad 50 rokov, no v posledných rokoch začína stúpať prevalencia rakovinového ochorenia už pri pacientkach od 35. roku života. „S rozvojom rôznych komplikácií sa najčastejšie stretávame po menopauze. Vtedy sa totiž oslabuje ochranný účinok estrogénov a to môže viesť k rozvoju nádorových ochorení. Rakovina krčka maternice sa však čoraz častejšie posúva do mladších vekových kategórií, keďže sa úzko spája s infekciou ľudským papilomavírusom. Je paradoxné, že včasné a ešte nezhubné zmeny možno zachytiť pravidelnými prehliadkami, napriek tomu veľa žien prichádza so začínajúcim alebo rozvinutým nádorovým bujnením,“ upozorňuje gynekológ Marek Brenišin.

Nedostatočná prevencia a chýbajúce pravidelné samovyšetrenie spôsobuje, že k lekárovi prichádzame, až keď nás trápia vážne zdravotné ťažkosti. Posledné, štvrté štádium je tak pri prvodiagnostikovaní rakoviny zistené u viac než 20 % pacientov.

Každé šieste hlásenie

Ročne na onkologické ochorenia umrie na Slovensku približne 14 000 ľudí, pričom najčastejšie sa tak deje následkom rakoviny tráviacich orgánov. V prípade žien je na druhom mieste rakovina prsníka, ktorá má od roku 2012 výrazne stúpajúci trend. Na treťom mieste je rakovina ženských pohlavných orgánov. „Rakovinu ako príčinu úmrtia evidujeme v priemere pri každom šiestom hlásení. V rokoch 2019 a 2020 to bolo dokonca viac ako každé štvrté hlásenie. Rakovina je v našich štatistikách dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtia,“ hovorí Peter Koštival z Generali.

Mnohé prípady rakoviny sú pritom úspešne liečiteľné, ak sú včas podchytené. Pacient má tak vysokú šancu na opätovný návrat do bežného života a k dovtedajším činnostiam. Obdobie, počas ktorého musí podstupovať liečbu, je však náročné nielen psychicky, ale aj finančne.

„Ak ochorie na toto závažné ochorenie jeden zo živiteľov rodiny, rodinný rozpočet môže byť bez komplexného životného poistenia ohrozený. V Generali si môžete uzavrieť poistenie závažných ochorení, ktoré okrem rakoviny kryje aj ďalších 36 závažných ochorení, alebo špeciálne poistenie, ktoré kryje výhradne rakovinové ochorenia. Klientom tak vďaka poisteniu odbudnú aspoň starosti s financiami a môžu sa tak plnohodnotne sústrediť na svoju liečbu,“ hovorí Koštival.

Špeciálny bonus pre ženy

Generali teraz navyše prichádza so špeciálnym bonusom pre ženy. „Ak si žena dojedná poistenie závažných ochorení, dennú dávku pri hospitalizácii a poistenie chirurgického zákroku, získa automaticky a úplne zadarmo bonusové krytie pre prípad typicky ženských foriem rakovín nad rámec štandardného poistenia,“ dodáva Koštival.

