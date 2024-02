Úžasné premeny. Pozrite sa, ako sa zmenil život psov z ulice.

(Zdroj: Útulok Tuláčik)

Viete už komu dáte svoje 2% z daní? Predstavujeme vám útulok Tuláčik, kde obetaví ľudia zachraňujú psíkov z ulice. O tom, že to robia dobre, svedčia aj priložené fotografie dokumentujúce premenu psíkov z ulice na domácich miláčikov.

Útulok Tuláčik v Brezne je miestom, kde sa dennodenne snažia zabezpečiť druhú šancu pre opustené, zranené či týrané zvieratá. Ak aj vy chcete podať pomocnú ruku zvieratkám bez domova, ste na správnom mieste. Celý tím Tuláčika robí všetko, čo je v ich silách, aby útulkáčom poskytli dočasné útočisko, veterinárnu starostlivosť a najmä nádej na lepší život. Sami to však nedokážu a preto potrebujú aj vašu pomoc.

(Zdroj: Útulok Tuláčik)

Janka Kokavcová nám predstavila problémy, s ktorými musia pri záchrane psov a mačiek bojovať aj možnosti, ako im v tom vieme všetci pomôcť.

(Zdroj: Útulok Tuláčik)

V čom spočíva vaša práca?

„Dennodenne sa stretávame s príbehmi nechcených psíkov a mačičiek, ktoré potrebujú pomoc. Naša práca, alebo teda skôr poslanie pozostáva z ich záchrany z ulice, či iných nevhodných podmienok, poskytnutí veterinárnej starostlivosti, práce nie len na ich fyzickom, ale aj duševnom zdraví, až po hľadanie nových domovov. Nezastavíme sa, až kým príbeh každého z útulkáčov nemá ten najkrajší koniec – milujúcu rodinu. Snažíme sa vyberať pre zvieratká nové domovy tak, aby boli čo najspokojnejšie obe strany, adoptované zvieratko, ale aj nová rodinka.“

Zobraziť galériu (8) (Zdroj: Útulok Tuláčik)

Ako vám môžeme pomôcť?

„Vaše finančné príspevky, jednorazové príspevky či trvalé príkazy, sú pre našu prácu nesmierne dôležité. Pomáhajú nám pokryť náklady spojené s veterinárnou starostlivosťou, krmivom, údržbou útulku a ďalšími nevyhnutnými výdavkami. Veľkou pomocou sú pre nás takisto aj materiálne dary, ktoré nám pomôžu zabezpečiť každodenný chod útulku a zabezpečiť pohodlie pre obyvateľov útulku, ako napríklad staré deky, obliečky, plachty, drevitá vlna, čistiace potreby atď... V tomto období môžete na našu činnosť prispieť aj formou 2% z vašich daní. Je to pre nás obrovská pomoc, ktorá vás nič nestojí, no pre záchranu zvierat má veľký význam. Tlačivo na poukázanie 2% z daní nájdete na našej stránke - https://utuloktulacik.sk/2-z-dani/. Vaša podpora má naozaj zmysel a my si veľmi vážime každú pomoc, vďaka ktorej má čo najviac zvierat domov a lásku, ktorú si zaslúžia.“

Zobraziť galériu (8) (Zdroj: Útulok Tuláčik)

Počas 15 rokov fungovania v útulku Tuláčik zachránili viac ako 10 000 zvierat.

(Zdroj: Útulok Tuláčik)

Ak máte záujem o adopciu, dobrovoľnú pomoc s venčením psíkov, alebo by ste radi prispeli na záchranu ďalších životov neváhajte kontaktovať dobrých ľudí z Tuláčika.

(Zdroj: Útulok Tuláčik)

Viac informácii nájdete na https://utuloktulacik.sk/ , psíkov na adopciu nájdete aj na profile útulku na instagrame https://www.instagram.com/utuloktulacik/

(Zdroj: Útulok Tuláčik)

- reklamná správa -