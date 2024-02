Tento rok bojuje o prestížne ocenenie Fénix 35 obnovených historických skvostov

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. V uplynulom ročníku súťaže získal ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu pamiatky a zároveň aj Cenu Nadácie SPP za najkrajšie obnovenú pamiatku na základe hlasovania verejnosti. (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Príprava na obľúbené online hlasovanie je v plnom prúde

„Koncom januára sme uzavreli možnosť prihlasovania do nového ročníka súťaže. Aktuálne už môžeme potvrdiť, že v súboji obnovených pamiatok sa tento rok stretnú nielen funkcionalistické stavby, kaštiele, kúrie, rímsko-katolícky, či evanjelický kostol, ale aj vzácny oltárny obraz a sklenená mozaika. Všetky tieto pamiatky boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2022 a 2023,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Mestská veža v Brezne bola v minulom ročníku súťaže ocenená cenou Fénix – Kultúrna pamiatka roka za výnimočný počin záchrany pamiatky. (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Po uzatvorení prihlášok tak súťaž vstupuje do ďalšej fázy. V nej bude mať dôležité slovo nielen odborná porota, ale aj široká verejnosť. Tá si bude môcť aj tento rok vyberať najkrajšiu obnovenú pamiatku vo verejnom online hlasovaní. „Hlasovanie spustíme 13. marca a potrvá do 2. apríla 2024. Na stránke www.kpr-fenix.sk zverejníme všetky pamiatky prihlásené do 17. ročníka súťaže spolu s ich podmanivými príbehmi,“ potvrdila Eva Guliková. Víťazná pamiatka s najvyšším počtom hlasov získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP od generálneho partnera súťaže. Verejné hlasovanie je čoraz obľúbenejšie, o čom svedčí aj fakt, že len v uplynulom ročníku sa do neho zapojilo takmer 62 000 hlasujúcich. Súboj pamiatok sa tak pre mnohé mestá, obce, či celé regióny stáva vecou prestíže, ktorá spája celé komunity. Zavážiť totiž pri ukončení hlasovania môže aj jediný hlas.

Odborná porota ide do terénu

Zatiaľ čo verejnosť si ešte pár dní na možnosť zapojiť sa do hlasovania počká, odborná porota zložená zo špičkových odborníkov z radov architektov, reštaurátorov, znalcov dejín, zástupcov pamiatkových úradov, či odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR a zástupcov partnerov a spoluorganizátorov súťaže už začína naplno pracovať v teréne. Všetky prihlásené pamiatky preveria nielen podľa dodanej dokumentácie, ale 12 vybraných finalistov aj priamo na mieste. Následne spomedzi 35 historických skvostov vyberú laureátov 17. ročníka súťaže. Tí si rozdelia ceny vo viacerých kategóriách a to za komplexnú obnovu pamiatky, čiastkovú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky alebo za výnimočný počin záchrany pamiatky.

Meštiansky dom v Banskej Bystrici získal v 16. ročníku súťaže ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky. (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Odborná porota má právo v týchto kategóriách udeliť maximálne tri ceny. Zároveň však môže udeliť aj „Čestné uznanie“ právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy pamiatky alebo za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú zároveň i právo navrhnúť udelenie titulu „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ vlastníkovi pamiatky, ktorá sa ešte len nachádza v procese obnovy. Laureáti získajú nielen vzácne ocenenie spolu so soškou bájneho Fénixa, ale aj finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže - Nadácie SPP. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi - Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP) a mediálnym partnerom RTVS.

Pozrite si krátky príbeh obnovy jednej z ocenených pamiatok uplynulého ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

