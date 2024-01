Ceny ojazdených áut na slovenskom trhu medziročne stúpli, v ponuke ich ale bolo viac

(Zdroj: AURES Holdings)

Záver minulého roka priniesol tradičný obrázok, keď slovenský sekundárny trh s vozidlami zaznamenal klasické pribrzdenie. V medziročnom porovnaní ale bolo ponúkaných áut v roku 2023 viac ako v predošlom roku, no ich cena narástla o 1 700 eur – a to pri prakticky pri nezmenenom počte najazdených kilometrov a veku. Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu, vykonanej expertmi AAA AUTO, najväčšieho predajcu ojazdených vozidiel na Slovensku.