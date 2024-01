Obľúbená komediálna dvojica prichádza v novom šate! Čo prezradil Andy Kraus o jeho programe?

(Zdroj: Archív Andy Kraus)

Po troch úspešných sezónach s programom Lacikám nedráždi, ste si pre fanúšikov pripravili na jarnú sezónu niečo nové. Poviete nám niečo viac?

Rozhodli sme sa, že program posunieme na trochu „vyšší level“. Lacikám nedráždi bolo viac menej „stand up“ predstavenie a my sme sa rozhodli, že na motívy obľúbeného televízneho seriálu Susedia urobíme divadelnú komédiu so všetkým, čo k tomu patrí. Kulisy, rekvizity, kostýmy, pekné pesničky – proste bude to viac výpravné.

Prečo ste sa rozhodli pre takúto zmenu?

Cítili sme už počas predstavení, že ľudia najlepšie reagujú, keď sme na javisku obaja v nejakej interakcii. To je to, na čo sa diváci tešia najviac. „Lacikám nedráždi“ bol na 90 % vystavaný len na texte. Teraz k tomu pribudne aj situačný humor a bude sa to viac podobať na obľúbený seriál.

Nový program má názov „Historky od Susedov“. Z názvu vyplýva, že to bude viac skečových scénok, alebo sa bude dej odvíjať v celku?

Ukážeme divákom Lásla a Ildikó v troch rozdielnych priestoroch a situáciách. V spálni, v kuchyni a v dielni. To sú priestory, ktoré dávajú najviac možností na vtipné dialógy a situácie. Mirka Miškechová svojimi pesničkami vtipne spojí tieto tri dejové línie. Veľmi sa na to veľmi tešíme, lebo komponuje nové skladby exkluzívne pre naše predstavenie.

Koľko miest na jar navštívite a kedy sa celá tour rozbieha?

Ešte v januári dohrávame pár predstavení, ktoré sa museli kvôli mojej operácii oka posunúť a od februára sa oficiálne začína tour „Historky od Susedov“. Máme v pláne okolo 25 miest a obcí na Slovensku a začíname 5.2 v Tornali. Objavíme sa aj na miestach, kde sme už hrali predchádzajúce predstavenie, ale máme aj veľa nových a ako rodák z Bojníc sa veľmi teším na Prievidzu, kde sme 27.2

Na čo sa ešte diváci okrem samotného predstavenia môžu tešiť?

Postupne pridávame rôzne bonusy, ako napríklad možnosť zakúpiť si po predstavení tričká, či iné veci ako spomienku na predstavenie, alebo ako milý darček. Rovnako tak ponúkame okrem klasických lístkov aj VIP vstupenky, kde garantujeme najlepšie miesta v hľadisku plus darčekový balíček. Veľmi sa nám osvedčil „backstage pass“, vďaka ktorému získa fanúšik možnosť vychutnať si celé predstavenie v zákulisí, spolu s účinkujúcimi a sledovať ho z iného uhla. Súčasťou tento vstupenky je aj občerstvenie a darčekový balíček. Samozrejme naďalej platí, že so všetkými fanúšikmi sa po predstavení radi odfotíme a rozdáme autogramy .

