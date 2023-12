Sirény opäť rozozvučia vaše Vianoce

(Zdroj: Archív Les Sirènes)

Po nádhernom minuloročnom vianočnom koncerte ženského komorného zboru Les Sirènes, v koncertnej sieni Klarisiek v centre Starého Mesta Bratislavy, si všetci diváci odnášali prekrásne, citovo naplnené zážitky a s plnou náručou slovenských, českých i svetových kolied sa rozchádzali do svojich domovov pokračovať v pohode predvianočnej atmosféry. Mnohí vtedy vyslovili prianie, aby sa na takomto dychberúcom koncerte stretli i rok.

Zakladateľ, zbormajster a dirigent zboru Lukáš Kunst teda nezaháľal a želanie svojho auditória vypočul. Ba čo viac! V tomto predvianočnom čase naše krásne Sirény svojím spevom rozozvučia nielen ich domovské mesto Bratislavu, ale vycestujú za svojimi priaznivcami i na východ do Prešova.

(Zdroj: Archív Les Sirènes)

Nie je tajomstvom, že speváčky zboru pochádzajú z najrôznejších kútov Slovenska a sám pán dirigent je rodákom z Českej republiky. Práve preto je tento zbor pozitívne naklonený koncertnému zájazdovaniu po rôznych mestách, ba dokonca štátoch. Za zmienku stojí ich nedávne koncertovanie vo Viedni a v Ríme.

Západ i východ Slovenska tak bude mať možnosť vidieť, počuť, ale hlavne zažiť neopakovateľnú atmosféru priam anjelského chóru a jeho kolied. Zaznejú nielen vianočné klasiky z domu i zo sveta, ale aj hudba zo známych vianočných filmov, či náročnejšie hudobné kúsky pre milovníkov vysokého umenia. Z mnohých spomeňme aspoň: Ladislav Kupkovič „Do hory, do lesa“, či Benjamin Britten „Ceremony of Carols“.

(Zdroj: Archív Les Sirènes)

Koncerty budú mať v oboch mestách podobnú, no nie však identickú dramaturgiu. Zatiaľ čo v meste Prešov sa koncert uskutoční ako prvý, a to 8. decembra 2023 o 19.00 hodine v Evanielickom chráme Sv. Trojice v historickom centre mesta na Hlavnej ulici 143 a vystúpi na ňom ženská spevácka zložka, hlavný koncert v meste Bratislava sa uskutoční dňa 16. decembra 2023 o 19.00 hodine v Kostole cirkvi bratskej na Cukrovej ulici 4. Tam zas budete mať možnosť zažiť zbor v jeho kompletnej zostave. Na pódiu spoločne vystúpi ženská, mužská i detská spevácka zložka. Koncert bude o to viac dramaturgicky rozvetvenejší a vhodný i pre menších divákov, ktorí sa môžu prísť pozrieť na svojich kamarátov a možno sa i časom k mladým spevákom pridať. Brány detskej, ženskej i mužskej speváckej zložky sú totiž stále otvorené! Tak neváhajte a príďte sa inšpirovať výnimočnými koncertmi, ktoré pohladia ucho, srdce i dušu.

(Zdroj: Archív Les Sirènes)

Srdečne vás pozývame do Bratislavy i do Prešova na vianočné koncerty Les Sirènes – ženský komorný zbor, Les Marins – mužský komorný zbor, Sirénčatá – detský spevácky zbor Starého mesta, Zita Slavíčková - klavír, Richard Šarközi - klavír, Richard Voľný - bicie, Adriana Antalová - harfa, pod taktovkou dirigenta Lukáša Kunsta.

Vstupenky na Predpredaj.sk

