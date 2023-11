Na vianočné darčeky míňame stovky eur: Ako si môžete vylepšiť rodinný rozpočet?

(Zdroj: AdobeStock)

Top darčeky, ktoré kupujeme najčastejšie

Slováci sú pri nákupe vianočných darčekov osvedčení klasici. Podľa prieskumov radi kupujú veci, ktoré aj reálne využijú – kozmetiku, drogériu a oblečenie. Obľúbené sú však aj knihy či spoločenské hry.

„Presne toto je aj môj prípad. Manželke kupujem každý rok parfum, dcéry si vyberú väčšinou niečo na oblečenie. Snažím sa však pridať aj malé prekvapenie. Hoci nie vždy to vyjde, aspoň sa nasmejeme,“ hovorí Marián (53).

Koľko peňazí míňame?

Nákup darčekov závisí aj od toho, aký rozpočet máme na ne vyčlenený. Podľa minuloročného prieskumu spoločnosti Nielsen pre portál oPeniazoch.sk plánovala najväčšia skupina ľudí – až 37 % – minúť od 100 do 300 eur. Zaujímavé je, že sedem percent Slovákov rátalo s výdavkami nad 500 eur a, naopak, len štyri percentá ľudí nechceli kupovať darčeky vôbec.

„Na najbližšie Vianoce miniem približne 300 eur. Rodinu chcem potešiť čo najkrajšími darčekmi. Nebudem však tajiť, že cena hrá významnú úlohu. Preto nakupujem už teraz, ak vidím zaujímavú akciu či zľavu. Ušetrím a v decembri mám menej stresu,“ prezradila Martina (45).

(Zdroj: Freepik)

Špeciálna ponuka až do 150 eur poteší každého

Niekto si na vianočné výdavky sporí aj niekoľko mesiacov, iný si plánuje peniaze požičať. Je tu však ešte jedna možnosť, ako si vylepšiť sviatočný rozpočet.

Predstavte si napríklad, že máte na vianočné darčeky vyčlenených 150 eur. A presne takúto sumu by ste mohli získať s novým Parádnym účtom od Raiffeisen banky. Teraz totiž môže finančnú výhru v tejto banke získať úplne každý, a to až do výšky 150 eur. Ako na to? Postup je veľmi jednoduchý.

Koľko si vyžrebujete vy?

Ak nemáte v Raiffeisen banke účet a prídete do pobočky banky, môžete si vyžrebovať výhru od 30 do 150 eur. Výhra bude vaša, ak si do 15. 12. 2023 otvoríte nový Parádny účet a do 31. 01. 2024 zaplatíte platobnou kartou nákup v hodnote aspoň 30 eur.

Vyžrebovanú peňažnú výhru môžete použiť na čokoľvek a dopriať si vďaka nej to, po čom túžite vy alebo vaši známi. Výber záleží iba na vás. Vaše Vianoce tak môžu byť vďaka Raiffeisen banke ešte štedrejšie.

(Zdroj: Reiffeisen Bank)

- reklamná správa -