Úrazovosť na školách narastá: Najčastejšie za to môžu pády a štuchance

(Zdroj: Shutterstock)

Rizikový začiatok roka

Úrazovosť na školách sa podľa databázy Úrazovosť detí, žiakov a študentov z dielne ministerstva školstva každým rokom zvyšuje s výnimkou pandemických rokov. Aktuálne dosahuje viac ako 11 000 úrazov detí a mladistvých ročne. Najviac úrazov sa pritom udeje práve na začiatku a na konci roka. „Z našich štatistík vyplýva, že v júni a v septembri sa deťom stane v priemere o 27 % úrazov viac ako počas iných mesiacov školského roka,“ hovorí Peter Koštival, riaditeľ personálneho poistenia poisťovne Generali. Dôvodom je pravdepodobne teplé a slnečné počasie, ktoré umožňuje tráviť viac času pri školských a mimoškolských aktivitách v exteriéri.

Najčastejšie prsty rúk

Deti v školských zariadeniach pri ich množstve často nie je možné ustrážiť, a tak sa na školách pravidelne stretávame s drobnými či väčšími zraneniami. „Medzi najčastejšie úrazy detí na školách patria zlomeniny, ktoré sú zodpovedné za približne polovicu úrazov. Početné sú aj vyvrtnutia členku alebo kolena, ale tiež narazenie a pomliaždenie prstov rúk a úrazy hlavy,“ hovorí Peter Koštival z Generali. Práve prsty rúk sú najčastejšie zraňovanou časťou tela. Až v 37 % prípadov mali deti následkom úrazu poranené prsty na rukách alebo ich články. Pričom pravá strana tela je na úrazy náchylnejšia.

(Zdroj: Shutterstock)

Vedú základné školy

Najohrozenejšou vekovou kategóriou sú podľa databázy Úrazovosť detí, žiakov a študentov deti vo veku od 6 do 14 rokov, teda žiaci základných škôl. Na základných školách dôjde v priemere až k 85 % úrazov. Na stredné školy pripadá 11 % a na materské iba 1 %. Zvyšné úrazy sa udejú na špeciálnych školách a v ostatných školských a výchovných zariadeniach.

Pády aj štuchance

Až 81 % úrazov je spôsobených následkom pádu. „Druhou najpočetnejšou príčinou sú poranenia, ktoré si deti spôsobia medzi sebou. Patria tu rôzne uhryznutia, ale aj otras mozgu, vybitia zubov, narazenia a zlomeniny spôsobené úderom alebo štuchnutím,“ vymenúva Peter Koštival z poisťovne Generali.

Vo väčšine prípadov ide našťastie o ľahšie poranenia, výnimkou však nie sú aj situácie, kedy dieťa v dôsledku úrazu skončí aj v nemocnici. Najčastejším dôvodom hospitalizácií je pritom otras mozgu, vnútorné poranenia, komplikované zlomeniny a popáleniny.

Častejšie chlapci

Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že úraz sa stáva chlapcom omnoho častejšie než dievčatám. Na jedno zranené dievča dokonca priemerne pripadnú až dvaja zranení chlapci. Podobné dáta má aj ministerstvo školstva, ktoré v školskom roku 2021/2022 zaznamenalo 11 381 úrazov, z toho sa 57 % stalo chlapcom a 43 % dievčatám.

Na telesnej aj cez prestávku

K úrazom dochádza počas mimoškolských aktivít, ako je školský výlet či škola v prírode, kedy deti venujú menšiu pozornosť svojej bezpečnosti. Ale rovnako aj v školách pri nedodržiavaní školského poriadku, či rôznych šarvátkach medzi deťmi počas prestávok. „Často sú nám hlásené prípady, keď spolužiak strčil do spolužiaka, ten stratil rovnováhu, udrel sa hlavou do stoličky a tým si vyrazil zub, rozťal čelo alebo nešťastne spadol na ruku, čím si ju dieťa zlomilo. Inou kategóriou sú zasa úrazy počas telesnej výchovy, keď napríklad dieťa počas skoku do piesku zle doskočilo a vyvrtlo si členok, pri zle zachytenej prihrávke na basketbale si zlomilo prst alebo malo otras mozgu následkom úderu lopty do hlavy pri vybíjanej,“ hovorí Koštival.

(Zdroj: Shutterstock)

Postarajte sa o to najdôležitejšie

Úrazom v škole sa napriek opatrnosti a snahe učiteľov niekedy nedá vyhnúť. Preto by rodičia nemali nechávať nič na náhodu a pre svoje deti uzavrieť kvalitné detské životné poistenie. „Detské životné poistenie poskytne ,bolestné‘ v prípade nepríjemných zlomenín, popálenín či poranení spôsobených napadnutím zvieraťom. Zároveň komplexne kryje nielen menšie, ale aj väčšie úrazy s trvalými následkami, a to aj v prípade malých športovcov,“ vymenúva Peter Koštival z Generali.

Okrem komplexného úrazového poistenia s krytím trvalých následkov úrazu s progresiou až 1 000 % či prémiovej ochrany s odškodným až do 50 000 eur v prípade mimoriadne vážnych úrazov s trvalými následkami môžete pre dieťa uzavrieť aj poistenie detských závažných ochorení s poistným plnením do 320 % či poistenie chirurgického zákroku, ktoré kryje aj typicky detské operácie, ako je napríklad operácia odstávajúcich uší alebo škúlenie. Poistenie môžete dojednať navyše so zľavou až do 25 % z poistného za rizikové poistenia.

Teraz s výhodným bonusom

Teraz môžete navyše získať aj výhodný bonus v podobe poistného plnenia navyše. Stačí, ak si uzatvoríte poistenie pre deti v termíne od 7. septembra do 8. decembra 2023, a ak sa stane vášmu dieťaťu úraz počas školského vyučovania, školy v prírode, školského výletu alebo inej, školou organizovanej aktivity, získa poistné plnenie nad rámec bežného krytia. Bonusové plnenie sa vzťahuje na poistenie zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom, a tiež poistenia dennej dávky pri hospitalizácii s progresívnym plnením.

Viac informácií o detskom životnom poistení od Generali nájdete na https://www.generali.sk/pre-obcanov/zivotne-poistenie/detske-poistenie/.

