SIAF 2023, oslava letectva, kde si každý príde na svoje

(Zdroj: SIAF)

Bohaté zastúpenie domácich i zahraničných účastníkov

Kvalitný program zostavený z dynamických a statických ukážok domácich, zahraničných, vojenských i komerčných letiek je už akousi samozrejmosťou podujatia. Aj tento rok sa môžeme tešiť na české a maďarské Gripeny, slovenský Blackhawk, či Mi-17, ukážky nemeckého Eurofightera Typhoon a Airbusu A400M. Taliani posielajú na SIAF Eurofighter a Tornado, Holanďania zas dve stíhačky F-16. V napätí očakávame v letovej ukážke francúzskeho giganta Airbus A400M, chorvátsku akrobatickú skupinu Krila Oluje a taktiež parašutistov z Veľkej Británie RAF Falcons. Návštevníkov čaká aj rozlúčka s českým vrtuľníkom Mi-24/35, ktorý po 45 rokoch končí v službe armády nášho západného suseda. V napätí budeme sledovať vzdušnú akrobaciu obľúbených stálic Zoltána Veresa, letku RED BULL z Hangára číslo 7 z Rakúska a slovenské lietadlá – Jozefa Pivarčiho na lietadle L-29 Delfín a skupinu štyroch lietadiel - Viper SD4.

(Zdroj: SIAF)

Novinkou na SIAF-e bude „polygón“

Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF 2023 prinášajú spolu s hlavným programovým partnerom podujatia aj nový projekt, ktorého cieľom je priblížiť návštevníkom prácu profesionálneho vojaka ako celoživotnú cestu. Časť letiska bude špeciálne oplotená, aby v nej mohli slovenskí vojaci predvádzať svoju odbornú spôsobilosť a dynamické ukážky pozemnej techniky OS SR. Uvidíme aj množstvo akčných ukážok pozemných záchranných zložiek - manévrovacích schopností vrtuľníka, ukážku postupu hasenia „BAMBI vakom“ v spolupráci s hasičskou jednotkou a tiež spoločnú ukážku UH-60M so Silami pre špeciálne operácie.

„Už teraz môžeme prezradiť, že návštevníci budú môcť vidieť nový tank Leopard 2A a ďalšiu techniku, ktorá sa postupne zavádza do výzbroje slovenských ozbrojených síl. Na Siafe nebude chýbať ani staršia technika, ktorá sa využívala kedysi. Verím, že dynamické ukážky Pozemných síl Ozbrojených síl SR všetkých zaujmú, a opäť si odnesú zo SIAF-u nové zážitky,“ hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF.

(Zdroj: SIAF)

Nebude chýbať ani obľúbená rodinná a detská zóna

Vstup do detskej a rodinnej zóny bude aj tento rok bezplatný. S obľúbenou Algidou si vychutnáme vyfarbovanie omaľovánok, papierové bludisko, fotenie či maľovanie na tvár. Množstvo skvelých súťaží ponúka firma Fusakle. Jednou z nich je disciplína, v ktorej sa isto nájde veľa profesionálov – hod ponožkami do bubna práčky. Skákacie hrady, prekážkové nafukovacie dráhy, šmykľavky a ďalšie detské ťaháky postaví Zábavka.sk. Spoločnosť GARP prinesie rôzne ortopedické podložky zamerané na zdravý vývin chôdze a celého tela najmenších. Hravou formou si vyskúšame rôzne výchovno-vzdelávacie programy v podaní školy Kid Genius. V neposlednom rade si doprajeme oddych v chill out zóne pripravenej tímom známeho portálu najmama.sk.

