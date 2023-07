Viete, ktorá časť tela dostáva v lete najviac zabrať?

Podieľajú sa na každom letnom zážitku. Či už potrebujete iba prebehnúť do svojej obľúbenej zmrzlinárne, pretancovať svadobnú noc alebo vstanete o 4-tej ráno a zdoláte niektorý z prekrásnych slovenských turistických chodníkov.

Nohy sú tou časťou tela, ktorá vás verne nosí všade tam, kde to máte radi. Minimum, ktoré môžete pre tento vždy pripravený „dopravný prostriedok“ urobiť je dopriať mu kvalitnú obuv. Výber záleží od toho, aký ste letný typ:

Festivalový vychutnávač – či je to náhoda, alebo nie – festivaly sú povestné tým, že počasie im praje. To vytvára ideálnu príležitosť pre takmer neobmedzené kreovanie – obuv môžete podľa najnovších trendov ladiť so svojimi štýlovými outfitmi. Topánky od CCC z najnovšej letnej kolekcie vám sadnú ako uliate a stanú sa neprehliadnuteľnou súčasťou letného outfitu. To, čo vytvorí želaný „wow“ efekt nájdete najmä v kolekcii DeeZee.

Mama dušou i telom – behať okolo malého objaviteľa či objaviteľky dá zabrať. Vášho drobca úprimne nezaujíma, či stihnete „dobehnúť“ a zachytiť ho, keď dostane na preliezke prvú lekciu z gravitácie. Tiež sa nebude pýtať, či za ním vládzete chodiť pri jeho nekonečných pokusoch o spoznávanie sveta. Každá mama vie, že mať nohy v pohodlí a zároveň vyzerať štýlovo sa dá, keď siahnete po mäkkej koži a prepracovaných strihoch sandálikov Badura z kolekcie CCC.

Les je vaše druhé meno – áno, CCC má to pravé na nohy aj pre tých, ktorí holdujú nekonečnému vdychovaniu čerstvého lesného a horského vzduchu. Spoľahlivosť, pohodlie a bezpečie na vašich výletoch vám zabezpečia topánky prispôsobené aj na dlhšie chodenie vyžadujúce „pevnú nohu“. Vyberiete si ich v kolekcii Sprandi. Funkčne „premakané“, dizajnovo tip-top.

Tá, ktorá si toto leto nájde lásku svojho života – čaká vás romantické večerné rande na osvetlenej terase pri sviežom drinku? Do toho, čo si máte na voňavý letný večer obliecť vám rozprávať nebudeme, no dovolíme si dať vám do pozornosti prekrásne, štýlové a pohodlné letné topánočky, ktoré vašu nohu zmenia na šperk. Sú z kolekcie Jenny Fairy a bez problémov ich zladíte s najnovšími trendmi oblečenia.

Nech už vaše leto bude na pobreží, v meste, na kúpalisku, v horách či na spoločenských akciách, užite si ho. Dobrým výberom obuvi, ktorá vás nezradí si zabezpečíte, že nohy nebudete musieť vôbec riešiť a naplno si vychutnáte zážitky, na ktoré ste sa celý rok tešili. Vyberajte na www.ccc.eu/sk a nezabudnite zbierať body za svoje nákupy v Klube CCC.

- reklamná správa -