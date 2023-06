„Blahobytné“ mäso máme aj na Slovensku. Už ste si ho všimli?

Čo dnes budem variť? Ak ste niekedy pripravovali obed alebo večeru pre vašich blízkych, túto otázku určite poznáte. No je tu ešte jeden problém. V kuchyni chceme používať kvalitné potraviny – podľa čoho ich však vyberať? Špeciálne pri mäse sa oplatí vedieť, odkiaľ pochádza...

Viac pohody, menej stresu

V posledných rokoch mnoho ľudí znižuje svoju konzumáciu mäsa. Okrem iného tak chcú chrániť zvieratá pred utrpením. Je to pochopiteľné. Vystresované sliepky ani ošípané predsa chuť do jedla nikomu nezvýšia. U zodpovedných chovateľov však takého výjavy nenájdete. Držia sa myšlienky, ktorú poznali už naši predkovia - čím sa majú zvieratá lepšie, tým je ich mäso kvalitnejšie. A to je vlastne aj podstatou chovu welfare. Čo presne si pod týmto označením máme predstaviť?

Vlastne nič záhadné. Zvieratá pred porážkou prežijú svoj život v pohodlnejších podmienkach. Majú neustály prístup k vode, potrave i čerstvému vzduchu. Navyše, pridané antibiotiká v krmive a rastové hormóny sú neprípustné.

Galéria fotiek () Welfare mäso nájdete aj v Kauflande

Zdroj: Kaufland

Ak váhate, či je mäso na vašom jedálnom lístku dobrou voľbou, odpoveď je jasná. Vyberte si to označené welfare. Na jeho kvalitu a pôvod sa môžete v Kauflande na 100 percent spoľahnúť. „Hydinu z welfare chovu od slovenských dodávateľov sme do nášho sortimentu zaradili už pred trinástimi rokmi, čím sme doslova predbehli dobu,“ hovorí Igor Gábriš, centrálny Senior nákupca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Ako sa chová welfare hydina?

Tu sú detaily priamo zo slovenských fariem – v hale je menej zvierat, dôležitý je aj dostatok svetla a vzduchu. Chovateľ minimálne dvakrát denne skontroluje, či majú čo jesť, piť a či im nič nechýba. Podmienkou tiež je, aby v letnom období nebol rozdiel medzi vonkajším okolím a vnútrom viac ako 2 stupne Celzia.

Keď blahobyt, tak poriadny! Kurčatá sú vykrmované najmenej 40 dní, husi a kačice 52 dní. Morky sa dokonca kŕmia až 84 dní. Všetko sa, samozrejme, odrazí na výsledku – nielenže je mäso jemnejšie a šťavnatejšie po chuťovej stránke, ale tiež výživnejšie. Welfare chov totiž produkuje aj vyššiu kvalitu mäsa.

Welfare prasiatka

Na zlepšenie života chovných ošípaných toho netreba veľa. Pomôže už to, že majú dostatok priestoru a nie sú na sebe natlačené. Automaticky riadené vetranie zabezpečuje, že zvieratá majú dostatok kyslíka aj počas horúceho leta. Navyše, vďaka stále prítomnému zdroju vody sa vedia nielen napiť, ale sa aj zahrať a osviežiť. A nechýbajú im ani hračky.

Galéria fotiek () Welfare chov znamená dostatok priestoru a neobmedzený prístup k vode, krmivu i čerstvému vzduchu

Zdroj: Kaufland

V nitrianskej farme Tekro sa welfare chovu ošípaných venujú už dlhšie: „Rešpektujeme prirodzené potreby našich zvierat. Neobmedzený prístup k vode a krmivu, priestrannejšie koterce a čerstvý vzduch počas celého dňa nepovažujeme za nadštandard, ale za trvalo udržateľné riešenie, ako produkovať kvalitné mäso,“ vysvetľuje Ing. František Valašek, Farma Tekro.

Fakty o mäsa, ktoré by ste mali vedieť

Hľadáte spoľahlivý zdroj proteínov, esenciálnych aminokyselín, železa, vitamínu B a ďalších zdraviu prospešných látok? Doprajte si pravidelnú porciu kvalitného mäsa z overených zdrojov.

Mäso je obzvlášť dôležité pre športovcov a fyzicky aktívnych ľudí. Je nenahraditeľné pre správny vývoj organizmu, preto má pevné miesto vo výžive detí a mladistvých.

Chutí vám kuracie? Vybrali ste si dobre. Jeho bielkoviny sú ľahko stráviteľné a najlepšie využiteľné pre organizmus – až na 96 percent. Preto sa odporúča pri rôznych diétach, ktoré šetria tráviaci trakt.

Medzi výhody bravčového mäsa okrem jeho šťavnatej chutí patrí aj fakt, že sa rýchlo upravuje s použitím minimálneho množstva tuku.

Nato, aby ste chránili zvieratá, vrátane tých úžitkových, sa mäsa na tanieri vzdávať nemusíte. Oveľa lepším riešením je sledovať, odkiaľ vami zakúpené mäso pochádza. A vyberať si produkty z takých chovov, ktoré dbajú na dobré životné podmienky zvierat, ako je to zvykom aj v Kauflande.

- reklamná správa -