Jadranka vyráža na miniturné v rámci osláv 25. rokov na hudobnej scéne

Galéria fotiek (3) Jadranka, 2023

Zdroj: archív speváčky

21. mája 2023 to bude presne 25 rokov, čo prvá slovenská speváčka balkánskych piesní JADRANKA vstúpila do nahrávacieho štúdia SEMEŠ Recording v Čachticiach. V rámci významného jubilea sa rozhodla vyraziť na miniturné so svojím novým programom.