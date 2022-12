Záujem o vianočné koncerty Filipa Jančíka neutícha! Na TOMTO mieste pridáva ďalší termín

Filip Jančík je skúsený profesionál, ktorý na úspech pretaví všetko, čoho sa dotkne. Okrem dokonalej hry na husliach, ktorou dokáže osloviť aj ľudí preferujúcich tvrdšie hudobné žánre, disponuje taktiež veľkou dávkou kreativity či schopnosťou neustále prekračovať vlastné méty.

Záver roka v znamení vypredaného turné

Krátko po skončení jeho mega úspešnej šou na Dunaji posledný augustový víkend Filip ohlásil prípravy na veľkolepé vianočného turné. Počas jesene svojim priaznivcom postupne dávkoval detaily o šou i koncertom programe. Už podľa vtedajších reakcií ľudí bolo zrejmé, že o jeho vystúpenia, ktoré sa tento rok odohrávajú v priestoroch slovenských kostolov a v ďalších historických budovách, bude enormný záujem. No rýchlosť, akou sa vstupenky na vystúpenia až v štrnástich slovenských mestách vypredajú, prekvapilo i samotného umelca.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív Filip Jančík

Fanúšikovia na prvom mieste

Po každom z jeho koncertov, s ktorými by hravo ovládol aj najprestížnejšie svetové pódiá, sú sociálne siete zaplavené nadšenými komentármi. Záujem verejnosti paradoxne s každou ďalšou šou ešte stúpa. Aj preto sa Filip Jančík rozhodol potešiť ďalšie stovky návštevníkov a pridáva v poradí už tretí termín koncertu v bratislavskej Starej Tržnici. So skromnosťou sebe vlastnou prezrádza: „Som veľmi vďačný všetkým fanúšikom, ktorí doposiaľ navštívili niektoré z odohratých koncertov. Každá zo skladieb má vlastný príbeh i neopakovateľnú atmosféru. Som vždy fascinovaný úžasnou pozitívnou energiou, ktorá vzniká na živých koncertoch. Počas štrnástich dní odohráme dvadsať koncertov, a môžem potvrdiť, že interakcia medzi nami a publikom dáva každému hudobnému večeru jedinečný ráz. Teším sa zo spoločných stretnutí v tento adventný čas, a že našou hudbou prispievame k čaru jeho okamihov.“

Návštevníkov vianočných koncertov poteší aj do veľkej časti nový repertoár, kde svoje miesto nájdu i slovenské skladby, ako napríklad Perinbaba. No nechýbajú ani najobľúbenejšie skladby publika, akými sú Piráti z Karibiku, soundtrack z filmu Gladiátor či seriálu Game of Thrones.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív Filip Jančík

Jeho hviezda naďalej stúpa

Filip Jančík má za sebou mimoriadne tvorivé obdobie. Za posledné tri roky odohral na Slovensku viac ako 35 unikátnych koncertov filmovej hudby, avšak v rôznych podobách. Po vypredanom víkende na Bratislavskom hrade či obrovskej šou na Dunaji, žne ďalšie úspechy, tentoraz v podobe vypredaného vianočného turné.

Zostavu, ktorá ho sprevádza, tvorí desiatka skúsených hudobníkov, pričom podaktorí pricestovali zo zahraničia. O Filipovi Jančíkovi je predsa známe, že sa rád obklopuje tými najlepšími. Čerešničkou na torte bude práve zastávka v bratislavskej Starej tržnici, kde huslista odohrá Akustický večer filmovej hudby už 27.12.2022 a 28.12.2022



Termíny zostávajúcich koncertov z vianočného, akustického turné Filipa Jančíka nájdete TU.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív Filip Jančík

- reklamná správa -