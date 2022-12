Zvažujete kúpu bytu? Nepozerajte len na splátku hypotéky, dôležité sú aj energie

Energie vo výške splátky hypotéky

Hoci sa splátka hypotéky vo výške 400 eur môže zdať výhodná, pri staršej nehnuteľnosti to nie je jediná položka, na ktorú by ste sa mali pozerať. Zastarané technológie vykurovania, absencia zateplenia či pôvodné okná môžu totiž významne zvýšiť energetickú spotrebu nehnuteľnosti. Pri súčasných energiách sa výška mesačného paušálu môže vyšplhať do rovnakej výšky ako samotná splátka hypotéky.

Cena novostavby je najmä v Bratislave spravidla vysoká a pre mnohé páry či rodiny nedostupná, nájdu sa však aj výnimky, ktoré ponúkajú kvalitu nového bývania za dostupnú cenu. Jednou z nich je projekt Ovocné sady Trnávka developera JTRE v bratislavskom Ružinove. Dvojizbový byt v štandarde tu môžete získať aj za sumu od 170-tisíc eur, do Vianoc dokonca s vonkajším parkovacím státím v cene.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ovocné sady Trnávka

Ovocné sady Trnávka sú vďaka modernému technickému vybaveniu zaradené do energetickej triedy A1, vďaka čomu majitelia bytov výrazne ušetria na drahších energiách. Technológie ako vlastná plynová teplovodná kotolňa, centrálne podtlakové vetranie bytov či okná s trojsklami robia z bývania v tejto novej štvrti skutočne nízkoenergetickú záležitosť, kde sa náklady pre štvorčlennú rodinu môžu pohybovať niekde okolo sumy 120 eur.

Rekonštrukcia – ďalšie neočakávané náklady

Mnohí sa rozhodnú pre kúpu staršieho, dostupnejšieho bytu s víziou prerobenia podľa svojich predstáv. Veľakrát však nezohľadnia náklady na rekonštrukciu, ktoré sa pri súčasnom raste ceny práce a stavebných materiálov pohybujú na viac ako dvojnásobku,. Taktiež nemyslia na spoločné priestory či fasádu, ktorých rekonštrukcia podlieha schváleniu všetkých majiteľov nehnuteľnosti. Neraz sa tak stane, že moderne zrekonštruovaný interiér doplatí na zanedbaný exteriér, na stene sa zráža vlhkosť a začnú sa tvoriť plesne.

Dômyselne riešené dvojizbové a trojzibové byty v projekte Ovocné sady Trnávka zohľadňujú najmodernejšie dispozičné trendy a pri výbornej orientácii poskytujú dostatok svetla aj súkromia. Navyše si ich nový majiteľ môže zariadiť podľa svojich predstáv – či už svojpomocne, alebo s využitím služieb interiérového architekta.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ovocné sady Trnávka

V neposlednom rade je dôležité spomenúť občiansku vybavenosť, ktorá výrazne vplýva na komfort obyvateľov. Priamo v projekte Ovocné sady sa nachádza centrálne osadený zelený park s detským ihriskom, cvičiacimi strojmi a komunitným grilom či verejná materská škola, ktorá poteší najmä mladé rodiny. Na skok sú vzdialené nákupné centrá Avion, Pharos i Ikea, obľúbené Zlaté Piesky či netradičné športoviská. Vďaka blízkemu pripojeniu na diaľnici ste mimo špičky v centre Bratislavy za 10 minút.

