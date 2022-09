Hudba bez bariér mení miesto - Sima Magušinová, Celeste Buckingham a Peter Bič Project vystúpia na Vrchu Butkov nad obcou Ladce!

Na jedinečnom koncerte vystúpia speváčky Sima Magušinová, Celeste Buckingham, skupina Peter Bič Project, Martin Harich, vokálna kapela For You, Superstarista z Česka Matěj Vávra, slovenský spevák Chris Ellys a huslistka Victória Linnen. Desiate pokračovanie jedinečného podujatia organizuje PARASPORT24 a výťažok z koncertu poputuje na pomoc rodinám!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Hudba bez bariér

Umenie, emócia, talent a pozitívna energia pretavené do večerného programu. To je výnimočná benefičná akcia Hudba bez bariér, ktorá sa tentokrát koná v krásnom prostredí Vrchu Butkov nad obcou Ladce. Čo je len hodinu z Trnavy, 45 min zo Žiliny, 30 minút z Považskej Bystrice, 24 minút z Trenčína, 12 minút z Dubnice nad Váhom a 10 minút z Ilavy.

„Z dôvodu väčšieho záujmu o koncert, zvýšenia kvality a pohodlia na podujatí sme sa rozhodli pre zmenu priestorov. Akcia Hudba bez bariér 14.9.2022 sa uskutoční na krásnom mieste s názvom Vrch Butkov nad obcou Ladce. Miesto na parkovanie a príchod do areálu budú v obci vyznačené. Do priestorov areálu je zabezpečená autobusová aj kyvadlová doprava z parkoviska číslo jeden. Peši je to len kilometer chôdze krásnou cestou z parkoviska číslo dva. Obe parkoviská sú bezplatné a strážené. Prichádzať do areálu môžete už od 16:00, začiatok akcie je o 18:00,“ vysvetľuje organizátor podujatia Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Návštevníci, ktorí si zakúpili vstupenky a chceli by vrátiť financie za lístok kvôli zmene miesta, ich dostanú v plnej výške naspäť. Tým, ktorí si kúpili aj parkovné pri hoteli Jasoň, vráti organizátor financie v plnej výške automaticky.

„Teším sa z veľkého záujmu o náš projekt. Aj preto sme pristúpili k zmene miesta podujatia v duchu hesla "sme tam, kde byť máme". Verím, že sa nám opäť podarí krásna akcia, ktorá pomáha krásnym ľuďom. Naše Občianske združenie PARASPORT24 pomohlo od roku 2006 v celkovej hodnote takmer pol milióna eur. Aj týmto projektom sa budeme snažiť pomoc zvýšiť a urobiť radosť tým, ktorí to potrebujú. Tešíme sa na vás,“ pozýva Miroslav Buľovský.

Hudba bez bariér prinesie vyše dvojhodinový hudobný program zložený z vystúpení viacerých sólových umelcov a hudobných zoskupení. Charitu podporia skupina Peter Bič Project, speváčky Sima Magušinová.Celeste Buckingham, Martin Harich, vokálna kapela For You, slovenský spevák Christián Forgáč známy pod umeleckým menom ako Chris Ellys a huslistka Victoria Linnen. Organizátor upozorňuje, že akcia sa koná za každého počasia, aj v prípade dažďa. Preto si so sebou zoberte pršiplášte.

Občianske združenie PARASPORTt24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Tým, ktorým pomôže, potom ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším rodinám po celom Slovensku. Vstupenky na desiate pokračovanie projektu Hudba bez bariér 14. septembra 2022 si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Všetky informácie nájdete na www.parasport24.com. Miesto konania: https://krizbutkov.sk/kontakt/informacie

