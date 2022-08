Slovenský startup predstavuje sociálnu platformu Joynup. Záujem užívateľov im “spálil“ servery!

Za celým príbehom stojí Richard Olšovský, ktorý od malička rád realizoval svoje nápady. Kreativitu prenášal od mladého veku do podnikania. Po desiatich rokoch pôsobenia vo svete peňazí zistil, že podnikanie typu finančný žralok mu nielenže nevyhovuje, dokonca vyhorel. „Mal som čas pre seba a využil som ho, aby som našiel odpovede ako ďalej. Výsledkom bolo že chcem podnikať – tvoriť. Ale zisk chcem dosahovať tým, že budem užitočný,“ hovorí úspešný podnikateľ.

Netrvalo dlho a prišla inšpirácia. „Pamätám si ako dnes, keď mi napadol koncept dnešného Joynup. Musel som si ľahnúť a rozdýchať poriadny nával eufórie. Ešte dnes mi z toho nabiehajú zimomriavky a považujem to za dar,“ spomína Olšovský na zrod podnikateľského nápadu. Cieľom sociálneho vyhľadávača Joynup je, aby ľudia na internete lepšie využívali svoj čas, zarábali na ňom a prešli z virtuality do reality.

Platforma, ktorá užívateľom ponúka nespočetné množstvo benefitov

Joynup prepája ľudí, firmy, aj ich budúce aktivity. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že zatiaľ neexistuje iná aplikácia, kde môžete navzájom zdieľať svoje najbližšie plány a navyše bez toho, aby vás zahltila reklama, ktorá vyskakuje doslova na každom kroku a obťažuje ľudí.

V dnešnej dobe je čím ďalej náročnejšie získať pozornosť užívateľov internetu. „Dôkazom je, v poslednom období, až 500 percentný nárast adblocekrov,“ približuje podnikateľ. Online reklama totiž ľudí oberá o čas a navyše zadarmo.

Joynup chce problém nezáujmu o digitálny marketing vyriešiť prerozdeľovaním príjmov pre reagujúcich členov prostredníctvom vlastnej kryptomeny, zameniteľnej za peniaze, s názvom JOY token. „Máme výborné možnosti cielenia reklamy a možnosti pokladať užívateľom otázky. No ozajstný záujem o naše “platené správy“ začne až cca od 100.000 užívateľov. Najdôležitejšie je získať verných užívateľov, ktorí sa nielenže zaregistrujú a počkajú kým sa Joynup v ich lokalite dostatočne rozšíri, ale prípadne pomôžu so šírením komunity, za čo ich, samozrejme, ihneď odmeňujeme,“ vysvetľuje zakladateľ Joynup. Používatelia, ktorí odpovedia na reklamu alebo prieskumy, sú motivovaní odmenou, čo marketérom dáva príležitosť cieliť a osloviť konkrétne publikum.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Joynup

Aktuálne má Joynup viac ako dvadsaťtisíc členov v rôznych lokalitách. „Čím viac členov Joynup má v nejakej lokalite, tým väčší zmysel dáva. Viac ľudí sa vie dohľadať a prepojiť, napr. cez budúce aktivity, viac ľudí sa vie inšpirovať tým, čo sa okolo nich deje, to spôsobuje väčší záujem o naše platené správy zo strany firiem a to zasa znamená väčší zárobok pre reagujúcich členov,“ ozrejmuje Richard Olšovský.

Miliónová investícia

Podľa slov zakladateľa, znalecký posudok presiahol milión eur, no v najbližších rokoch sa očakáva od Joynup medzinárodný rast. „Projekt má veľmi dobrú monetizačnú schopnosť, takže je schopný sčasti sa samofinancovať. Momentálne prichádzame do fázy, kedy sa opäť začneme šíriť. Vytvorili sme vlastný token JOY, čo je naša mena, prostredníctvom ktorej vyplácame užívateľom ich odmeny. Samozrejme, je to aj spôsob, ktorým dokážeme financovať ďalší vývoj,“ dopĺňa Olšovský.

Z konkurencie strach nemajú

Viaceré kryptomeny za posledný rok narástli o viac ako stonásobok svojej hodnoty. Mnohé však neboli schopné generovať tržby a neboli použiteľné v reálnom živote. V tomto má Joynup výhodu, je online a tržby generuje hneď. S JOY sa dá navyše platiť prémiové členstvo alebo marketing na platforme.

„Doteraz sme nepredali žiadne tokeny v predpredajoch za nižšie ceny. Začíname až trhovým kurzom. Nie je nikto, kto vlastní token v lepších cenách. V skratke – nikto nemôže tlačiť cenu JOY nižšie. Nárast kurzu ovplyvňuje každý nový prémiový člen, každý nákup platenej správy, preto sme schopní zabezpečiť organický rast aj v takto náročnom období pre kryptomeny,“ dodáva Olšovský.

„Keď sme testovali prvú verziu, doslova nám “zhoreli servery", taký záujem bol zo strany užívateľov,“ opisuje CEO spoločnosti horúce začiatky. Chceli testovať na stovkách, no prišli desiatky tisíc záujemcov. Nevyhli sa preťaženiu, hackerským útokom, problémom s investorom. „Všetko sme zvládli a tešíme sa na novú kampaň,“ dopĺňa.

Budúcnosť

Viera v projekt a podpora zo strany užívateľov pomohla ustáť výzvy, ktorým väčšina startupov čelí a dnes na ňom pracuje až dvadsiatka nadšencov a odborníkov. Pomaly sa im otvára brána aj do sveta.

Podľa Olšovského je to najmä tým, že koncept odmeňuje členov, ktorí mu ho pomáhajú šíriť. „Už počas betatestovania sme mali členov z 50 krajín. Motiváciou je náš koncept s odmeňovacím systémom, ktorý nám zabezpečuje, že aktívni členovia exportujú Joynup aj na miesta, kde sa aktuálne nenachádza. Užívatelia jednoducho majú záujem na členstve profitovať. Takže o zahraničný trh sa nebojíme.“ Napriek tomu sa chce sústrediť na domácu pôdu. „Čím väčšia nasýtenosť lokality členmi Joynup, tým väčší zmysel dávajú naše funkcionality,“ uzatvára Olšovský.

Joynup





Ďalšie fotky

Linky:

https://token.joynup.net

https://www.joynup.net

Token sale teaser:

https://www.youtube.com/watch?v=KKUPTbJOvpU

Návod na použitie - sociálne funkcie:

https://www.youtube.com/watch?v=JR03BcgQG3Q

Návod na použitie - Look to Earn

https://www.youtube.com/watch?v=Yzr52bchcQw

Návod na použitie - "Play to Earn"

https://www.youtube.com/watch?v=P6eH7c69LCo

Twitter blogy:

twitter.com/joynupapp?s=11&t=--GBwObkjmqqklkwQ5nlow

- reklamná správa -