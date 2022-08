Benefičná akcia Hudba bez bariér bude po prvýkrát v exteriéri, vystúpia Sima Magušinová, Celeste Buckingham aj Peter Bič Project!

Obľúbená benefičná akcia Hudba bez bariér vypukne 14. septembra 2022 v novovybudovanom amfiteátri v hoteli Jasoň vo Vršatskom Podhradí! Na jedinečnom koncerte vystúpia speváčky Sima Magušinová, Celeste Buckingham, skupina Peter Bič Project, Martin Harich, vokálna kapela For You, Superstarista z Česka Matěj Vávra, slovenský spevák Chris Ellys a huslistka Victória Linnen. V poradí desiate pokračovanie jedinečného podujatia organizuje PARASPORT24 a výťažok z koncertu poputuje na pomoc rodinám!

Výnimočný projekt Hudba bez bariér mieri do Vršatského Podhradia. 14. septembra 2022 poteší fanúšikov v novovybudovanom amfiteátri v malebnom prostredí hotela Jasoň. Večer plný emotívnej hudby organizuje už po desiatykrát občianske združenie PARASPORT24.

„Som veľmi rád, že sa projektu Hudba bez bariér pod hlavičkou OZ PARASPORT24 darí. Teším sa, že toto podujatie má už desiate pokračovanie. Tentokrát sa bude konať v novovybudovaných priestoroch amfiteátra v blízkosti hotela Jasoň, pri ktorom som osobne od začiatku jeho budovania. Verím, že tak vytvoríme nový pekný kultúrny priestor na Slovensku v krásnom prostredí Bielych Karpát. Je to po prvýkrát, čo sa Hudba bez bariér koná v exteriéri, tak dúfame, že nám bude priať počasie,“ pozýva organizátor podujatia Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Hudba bez bariér prinesie vyše 2-hodinový hudobný program zložený z vystúpení viacerých sólových umelcov a hudobných zoskupení.

„Všetci interpreti už neraz akciu podporili. Som rád spojeniu Sima Magušinová a Martin Harich, ktorí naspievali duet pre naše občianske združenie s názvom Spojiť sily. Projekt Hudba bez bariér doteraz pomohol ľuďom v hodnote vyše 50 tisíc eur. Vždy na akcii priamo odovzdáme šek pre vybranú osobu, rodinu, či inštitúciu. Teraz zisk poputuje na pomoc rodinám, ktoré vyberieme z Trenčianskeho kraja, a to aj v spolupráci s Nadáciou Františka Mišúna“ konštatuje Miroslav Buľovský.

Charitu podporia skupina Peter Bič Project, spevák Martin Harich, vokálna kapela For You, slovenský spevák Christián Forgáč známy pod umeleckým menom ako Chris Ellys a huslistka Victoria Linnen. Na akciu sa teší aj obľúbená speváčka Sima Magušinová.

„Na podujatie Hudba bez bariér sa veľmi teším. A to predovšetkým na mojich priateľov vozíčkarov a hudobníkov, s ktorými mám aj takto možnosť sa vidieť a porozprávať. Tento rok zaspievam aj nejaké nové piesne a budeme hrať v menšej kapelovej zostave, tak to bude také rodinné,“ neskrýva radosť speváčka Sima Magušinová,

Výťažok zo vstupného venuje organizátor už tradične na dobročinné ciele občianskeho združenia PARASPORT24. Časť tejto pomoci daruje priamo na mieste počas podujatia. Práve táto myšlienka nadchla aj známu speváčku Celeste Buckingham,

„Na akciu sa veľmi teším, je to moje prvé vystúpenie po návrate na Slovensko v septembri. Na Hudbe bez bariér som už vystupovala v Liptovskom Mikuláši a bola to krásna akcia so zmysluplným obsahom. Podporujem viaceré charitatívne projekty a podujatia, pokiaľ mi čas a pracovné povinnosti dovolia, a ak v nich vidím zmysel a prínos. A Hudba bez bariér k nim bezpochyby patrí. V neposlednom rade mám rada atmosféru, ktorá na podujatí vládne. Na chvíľu sme tam všetci jedna veľká rodina a to je skvelý pocit pre všetkých,“ vyznala sa Celeste Buckingham.

Celeste Buckingham vystúpi s českým spevákom Matějom Vávrom. Okrem ich spoločného repertoáru sa fanúšikovia môžu tešiť aj na novinky z nového albumu, ktoré Matěj pre Celeste produkuje a ktorý vyjde na jeseň.

„Teším sa moc. Príjemné prostredie v spojení s koncertom za dobrú vec, to sa neodmieta. Na Hudbe bez bariér som ešte nevystupoval, ale zúčastnil som sa na jednom ročníku. Je to príjemná akcia s dobrou myšlienkou. Rád podporím podujatie, ktoré má zmysel a môže pomôcť ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú,“ teší sa Matěj Vávra.

Občianske združenie PARASPORTt24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Tým, ktorým pomôže, potom ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším rodinám po celom Slovensku. Vstupenky na desiate pokračovanie projektu Hudba bez bariér 14. septembra 2022 si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk a na tomto linku. Všetky informácie nájdete na www.parasport24.com.

