Divokosť v srdci Modry Wild Wine Fest 2022

Celé sa to začalo myšlienkou Martina Plaštiaka, ktorý sa rozhodol svoje dlhoročné skúsenosti z reštaurácií v New Yorku priniesť domov na Slovensko a premieňať tu kvalitné lokálne suroviny priamo pred vašimi očami na chutné umenie na tanieri. Netrvalo dlho a v máji 2021 sa konalo oficiálne otvorenie jeho Wild Kitchen, na ktoré si pozval Tona S., rappera, textára, hudobného selektora a Patríciu Scholczovú, cez deň právničku, v noci známu DJ-ku Pa3ce, okrem iného hlavu jej čisto ženského DJ labelu s názvom Mousai. Tí pomohli obohatiť atmosféru tejto udalosti bohatým hudobným výberom vo svojich DJ setoch. Po pozitívnych ohlasoch zákazníkov, úsmevoch a spontánnych reakciách okoloidúcich, prišiel Martin s nápadom povýšiť tento gastro-hudobný event na plnohodnotný festival so všetkým, čo k tomu patrí. A tak sa po prvom ročníku, ktorý dopadol nad očakávania, trojica rozhodla v tejto milej tradícii pokračovať. A dnes už môžeme s radosťou vysloviť vetu: Vidíme sa na WILD WINE FEST 2022!

Galéria fotiek (5) Wild Wine Fest

Zdroj: @matuszetak, @adriana.prist

Jedinečný zážitok

WILD WINE FEST je oslavou autentickosti, spojením skvelého jedla, lahodného vína a umenia. Návštevníci si vychutnajú gastronomické špeciality nielen z Martinovej kuchyne. Kto má rád poctivé burgre, toho určite tento rok poteší aj Teutat Burger, milovníkov piva osvieži Pilsner Urquell. Okrem ďalšej ponuky drinkov, o ktoré sa postarajú Jameson a RedBull, budete môcť vyskúšať rôznorodé vína od lokálnych vinárov pod taktovkou Vína z Modry, Karpatskej perly či WineCar Selaví, podporiť domácich remeselníkov kúpou ich produktov a zabaviť sa pri hudobných vystúpeniach slovenských umelcov ako Korben Dallas, The Youniverse, Curly Simon, Bulp a ďalších.

Galéria fotiek (5) Wild Wine Fest

Zdroj: @matuszetak, @adriana.prist

3 otázky pre Martina Ako sa zrodila myšlienka WILD WINE FESTU? Prvotnou inšpiráciou bol svetoznámy festival Burning Man. Tam človek zažije niečo neopakovateľné. Podobnú atmosféru slobody a radosti som chcel priniesť aj do Modry. Cieľom je vytvoriť z festivalu tradíciu kvalitného a zároveň výnimočného hudobno-kultúrneho podujatia. Galéria fotiek (5) Wild Wine Fest

Zdroj: @matuszetak, @adriana.prist Čo môže návštevník očakávať? Hlavne kvalitný a unikátny zážitok. Výborné jedlo, víno, lokálnych umelcov, remeselníkov a vystúpenia hudobníkov. Chceme podporiť krásny malokarpatský región, dať priestor každému predstaviť svoju výnimočnosť. Kedy to celé vypukne? Tento rok sa WILD WINE FEST koná 2. 7. 2022 na priestranstve pred reštauráciou Wild Kitchen Modra. Začíname o 15:00, kedy sa otvorí areál. Fungovať budú stánkari aj gastro zóna. Od 16:30 začne pestrý hudobný program.

Ak chcete zažiť skvelý deň plný inšpiratívnych stretnutí, umenia a výborného jedla, nenechajte si WILD WINE FEST v Modre ujsť. Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.